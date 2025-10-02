Октябрь в Беларуси объявлен месяцем образовательного туризма

У Беларуси богатейшее историко-культурное наследие и уникальные природные сокровища. Образовательный туризм – это не просто путешествие, а увлекательное погружение в мир знаний, призванное обучать, развивать и воспитывать, обогащать внутренний мир. Речь идет и о работе с иностранными студентами, их знакомстве со страной, а также со спецификой изучаемых предметов. Образовательный туризм органично интегрируется с различными направлениями: историко-культурным, религиозным, промышленным и активным. Так, в октябре в Беларуси пройдут семинары, пресс-конференции, круглые столы, мастер-классы и конечно, экскурсии.