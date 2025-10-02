Прямой эфир

Октябрь в Беларуси объявлен месяцем образовательного туризма

02 октября 2025 10:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Изучить достопримечательности Беларуси и получить знания. Октябрь в нашей стране объявлен месяцем образовательного туризма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Октябрь в Беларуси объявлен месяцем образовательного туризма-2

У Беларуси богатейшее историко-культурное наследие и уникальные природные сокровища. Образовательный туризм – это не просто путешествие, а увлекательное погружение в мир знаний, призванное обучать, развивать и воспитывать, обогащать внутренний мир. Речь идет и о работе с иностранными студентами, их знакомстве со страной, а также со спецификой изучаемых предметов. Образовательный туризм органично интегрируется с различными направлениями: историко-культурным, религиозным, промышленным и активным. Так, в октябре в Беларуси пройдут семинары, пресс-конференции, круглые столы, мастер-классы и конечно, экскурсии.

# Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко направил соболезнование Президенту Филиппин в связи с последствиями землетрясения
02 октября 2025 10:48

Лукашенко направил соболезнование Президенту Филиппин в связи с последствиями землетрясения

Беларусь и Россия планируют создать совместную сетевую программу по обучению судебных экспертов
02 октября 2025 10:43

Беларусь и Россия планируют создать совместную сетевую программу по обучению судебных экспертов

Рыженков: Беларусь готова к более тесному сотрудничеству с Мьянмой по всем направлениям
02 октября 2025 10:32

Рыженков: Беларусь готова к более тесному сотрудничеству с Мьянмой по всем направлениям