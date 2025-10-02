Беларусь и Россия планируют создать совместную сетевую программу по обучению судебных экспертов. Этот вопрос в центре внимания участников международной конференции судэкспертов. В Минск съехались представители Азербайджана, Китая, Узбекистана, России и Таджикистана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия представили свой опыт взаимодействия в повышении квалификации кадров. В нашей стране судэкспертов выпускают в Военной академии и Академии МВД, а также в институте повышения квалификации. В России таких специалистов готовят около 50 вузов. И практически с каждым из них у Беларуси налажен контакт. Речь идет про обмен опыта и передовыми технологиями. В числе союзных проектов – ДНК-идентификация, с помощью которой можно узнать, например, принимал ли человек в прошлом запрещенные вещества.

Елена Россинская, научный руководитель Института судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (Россия): Судебный эксперт – это специалист двойной компетенции, который помимо знаний в естественных, компьютерных, технических, гуманитарных науках, должен еще обладать глубокими юридическими знаниями. Белорусские эксперты добились очень больших успехов как в науке, так и в практической деятельности. Мы обмениваемся регулярно методическими материалами.

Беларусь продемонстрировала и свои новинки. Наши специалисты получили возможность проводить искусствоведческие экспертизы. Также в стране занимаются уникальными исследованиями пыльцы. Результаты позволяют узнать, когда и где происходило историческое событие.

Два дня участники конференции будут делиться опытом. Завтра, 3 октября, трибуну предоставят молодым ученым. Для них проведут профессиональный конкурс.