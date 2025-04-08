На полях 150-й Ассамблеи МПС состоялась встреча парламентариев Беларуси и Экваториальной Гвинеи

Развивать сотрудничество по всем направлениям намерены Беларусь и Экваториальная Гвинея. Партнеры хорошо знают потенциал нашей страны и заинтересованы в отечественных технологиях, а мы готовы делиться опытом и компетенциями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как сделать взаимодействие еще более продуктивным шла речь на полях 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Ташкенте. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Сергей Алейник провел переговоры с главой нижней Палаты депутатов Парламента африканского государства.

Стороны подробно обсудили реализацию совместных проектов в рамках дорожной карты, подписанной лидерами двух стран в декабре 2023 года. Документ охватывает 15 ключевых направлений, в том числе кооперационные проекты, поставки белорусской техники и организацию ее обслуживания, сельскохозяйственную сферу, здравоохранение, фармацевтику и реализацию медицинского оборудования, лесное хозяйство. Задача парламентариев – содействовать развитию этих направлений. А также способствовать открытию новых возможностей для дальнейшей интеграции.