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Первое после инаугурации! Александр Лукашенко дал интервью МТРК «Мир»

08 апреля 2025 10:35
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Первое после инаугурации и атмосферное в лучшей традиции межгосударственной телерадиокомпании «Мир». 8 апреля глава государства дал интервью Радику Батыршину, руководителю телерадиокомпании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вещательная компания работает на страны Содружества. Александр Лукашенко уже дважды давал интервью журналистам МТРК «Мир». Любопытно, что каждый раз откровенное общение с представителями СМИ выпадало на апрель.

Как и всегда, разговор получился обстоятельным, не обошлось и без интересных подробностей «о личном». Ну а среди основных тем, затронутых в интервью: межгосударственное взаимодействие на площадках СНГ, ЕАЭС и БРИКС, состоятельность торгово-экономического сотрудничества Минска и Москвы, экономическая война Трампа и безопасность в регионе. Несколько раз возвращались к теме 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и необходимости сохранения исторической памяти.

Более подробно о том, как прошло общение Первого с Радиком Батыршиным, расскажем в следующих выпусках.

# Интервью Александра Лукашенко # Александр Лукашенко

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