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В Пакистане муссонные дожди вызвали сильные наводнения

29 июля 2022 09:34
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Новости Пакистана. Продолжающиеся несколько недель муссонные дожди вызвали сильные наводнения в Пакистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане муссонные дожди вызвали сильные наводнения-1

Больше всего от стихии пострадала провинция Белуджистан на юго-западе страны. Там множество городов и деревень отрезаны от внешнего мира. Их жители оказались в бедственном положении, у них нет ни питьевой воды, ни еды, но самое главное – надежды на скорое спасение. Власти провинции заявили, что приостанавливают операцию по оказанию помощи из-за сложных погодных условий. В стране для борьбы со стихией привлекли и армию. Военные вертолеты будут доставлять продукты, лекарства и воду в пострадавшие районы. Синоптики говорят, что проливные дожди будут идти как минимум до конца недели.  

# Наводнение # общество # Новости Пакистана # Фотофакт

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