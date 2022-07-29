В Пакистане муссонные дожди вызвали сильные наводнения

Больше всего от стихии пострадала провинция Белуджистан на юго-западе страны. Там множество городов и деревень отрезаны от внешнего мира. Их жители оказались в бедственном положении, у них нет ни питьевой воды, ни еды, но самое главное – надежды на скорое спасение. Власти провинции заявили, что приостанавливают операцию по оказанию помощи из-за сложных погодных условий. В стране для борьбы со стихией привлекли и армию. Военные вертолеты будут доставлять продукты, лекарства и воду в пострадавшие районы. Синоптики говорят, что проливные дожди будут идти как минимум до конца недели.