Выжимают на стиралках. Как белорусов обманывают на ремонте бытовой техники? Анонс «Решение есть!»
Новости Беларуси. «Решение есть!» – проект СТВ, призванный помогать. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение есть!
Выжимают на стиралках или деньги из воздуха.
Каждый час простоя у них – это мои же деньги. Которые я буду обязан им заплатить.
Сломать, чтобы починить. Как белорусов обманывают на ремонте бытовой техники?
Были попытки загрузить людей на ремонт того, чего вообще не нужно ремонтировать.
Ловля на живца.
Стиральная машинка перестала сливать – через раз. Ошибка F5 вылетает.
Что победит – порядочность или жажда наживы?
Надо чистить и менять стирной насос. Это по опыту, даже не вскрывая.
Ремонт в стиле коллекторов.
Выезд, диагностика, отказ от ремонта – 30 рублей.
И что грозит мошенникам?
Вплоть до 10 лет лишения свободы.
Как не стать жертвой аферистов?
«Решение есть!» Смотрите сегодня, 29 июля, в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.