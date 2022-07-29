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Выжимают на стиралках. Как белорусов обманывают на ремонте бытовой техники? Анонс «Решение есть!»

29 июля 2022 08:58
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Новости Беларуси. «Решение есть!» – проект СТВ, призванный помогать. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение есть!

Выжимают на стиралках или деньги из воздуха.

Выжимают на стиралках. Как белорусов обманывают на ремонте бытовой техники? Анонс «Решение есть!»-1

Каждый час простоя у них – это мои же деньги. Которые я буду обязан им заплатить.

Сломать, чтобы починить. Как белорусов обманывают на ремонте бытовой техники?

Выжимают на стиралках. Как белорусов обманывают на ремонте бытовой техники? Анонс «Решение есть!»-4

Были попытки загрузить людей на ремонт того, чего вообще не нужно ремонтировать.

Ловля на живца.

Выжимают на стиралках. Как белорусов обманывают на ремонте бытовой техники? Анонс «Решение есть!»-7

Стиральная машинка перестала сливать – через раз. Ошибка F5 вылетает.

Что победит – порядочность или жажда наживы?

Выжимают на стиралках. Как белорусов обманывают на ремонте бытовой техники? Анонс «Решение есть!»-10

Надо чистить и менять стирной насос. Это по опыту, даже не вскрывая.

Ремонт в стиле коллекторов.

Выжимают на стиралках. Как белорусов обманывают на ремонте бытовой техники? Анонс «Решение есть!»-13

Выезд, диагностика, отказ от ремонта – 30 рублей.

И что грозит мошенникам?

Выжимают на стиралках. Как белорусов обманывают на ремонте бытовой техники? Анонс «Решение есть!»-16

Вплоть до 10 лет лишения свободы.

Как не стать жертвой аферистов?

Выжимают на стиралках. Как белорусов обманывают на ремонте бытовой техники? Анонс «Решение есть!»-19

«Решение есть!» Смотрите сегодня, 29 июля, в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.

# Мошенничество # общество # Фотофакт

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