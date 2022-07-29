Выжимают на стиралках. Как белорусов обманывают на ремонте бытовой техники? Анонс «Решение есть!»

Новости Беларуси. «Решение есть!» – проект СТВ, призванный помогать. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение есть!

Выжимают на стиралках или деньги из воздуха.