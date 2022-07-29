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Самолёту Belavia присвоено имя первого директора Анатолия Гусарова

29 июля 2022 07:24
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Новости Беларуси. Одному из самолетов Belavia присвоено имя первого директора Анатолия Гусарова, возглавлявшего авиакомпанию четверть века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолёту Belavia присвоено имя первого директора Анатолия Гусарова-1

Для увековечения выбрали самый современный Boeing 737-8. Решение назвать воздушное судно именем Анатолия Гусарова инициировал трудовой коллектив авиакомпании. Памятная надпись исполнена в сером цвете и расположена на носовой части фюзеляжа. История Belavia неразрывно связана с Анатолием Гусаровым. Он ушел из жизни в июле 2021 года. Теперь память об Анатолии Гусарове поднимается в небо вместе с именным самолетом.

# Государственная политика # общество # Анатолий Гусаров # Фотофакт

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