В литовском погранзаграждении найден труп лося

Новости Беларуси. Преступление против природы. Дикие животные все чаще становятся жертвами «колючей» политики европейских государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпогранкомитет опубликовал очередное шокирующее видео. На белорусско-литовской границе пограничники обнаружили тело лося. Животное погибло на сопредельной территории. С сентября 2021 года от европейской «колючки» умерли 29 лесных обитателей. Большая часть смертельно опасных сооружений строится Польшей в Беловежской пуще, где погибают и зубры, на восстановление популяций которых потребовались колоссальные усилия. И хотя белорусские экологи призывают остановиться, реакции на ситуацию со стороны природоохранных организаций Европы нет.