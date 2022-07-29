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В литовском погранзаграждении найден труп лося

29 июля 2022 08:03
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Новости Беларуси. Преступление против природы. Дикие животные все чаще становятся жертвами «колючей» политики европейских государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В литовском погранзаграждении найден труп лося-1

Госпогранкомитет опубликовал очередное шокирующее видео. На белорусско-литовской границе пограничники обнаружили тело лося. Животное погибло на сопредельной территории. С сентября 2021 года от европейской «колючки» умерли 29 лесных обитателей. Большая часть смертельно опасных сооружений строится Польшей в Беловежской пуще, где погибают и зубры, на восстановление популяций которых потребовались колоссальные усилия. И хотя белорусские экологи призывают остановиться, реакции на ситуацию со стороны природоохранных организаций Европы нет.

# Животные # общество # Фотофакт

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