Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии получил гуманитарную помощь от Польши

Новости Беларуси. Гуманитарная помощь 22 июня прибыла и в минский центр трансплантологии. Груз доставили из Польши. Медики получили дополнительные защитные маски, дезинфекторы и лекарственные препараты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Гуманитарная помощь 22 июня прибыла и в минский центр трансплантологии. Груз доставили из Польши. Медики получили дополнительные защитные маски, дезинфекторы и лекарственные препараты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самая крупная партия помощи из Польши прибыла в белорусскую столицу в начале июня – более 40 грузовиков. Средства защиты, лекарства и оборудование распределили между больницами по всей стране.
Медицинский груз, доставленный в Минск 22 июня, был закуплен в рамках другого проекта. Осуществить доставку помогло благотворительное католическое общество.
Магдалена Сидорович, первый секретарь посольства Польши в Беларуси:
Это помощь, которую мы осуществляем с «Каритас». Она тоже будет передана в Могилев. В этом году передавали медицинское оборудование в больницы в Пинске, Витебске. Мы там сотрудничаем с домом для престарелых и ветеранов, тоже передали деньги, чтобы они как-то обеспечили себя.
Олег Руммо: за три месяца эпидемии мы только хирургических масок потратили столько, сколько обычно за три года
Андрей Жилевич, директор благотворительного католического общества:
Чарговы месяц мы развозім менавіта сродкі індывідуальнай абароны, таксама як і дробныя медыцынскія прылады, абсталяванне для таго, каб дапамагаць людзям на месцах, якія ратуюць кожнае жыццё. На сёння гэта ўжо дастаткова вялікая колькасць і раённых шпіталяў, і тэрытарыяльных цэнтраў.
В ближайшее время в Беларусь доставят гуманитарную помощь еще из трех стран – это Чехия, Словакия и Венгрия. Ее направят не только в больницы, но и в социальные службы, которые оказывают помощь людям на самоизоляции.