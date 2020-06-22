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Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии получил гуманитарную помощь от Польши

22 июня 2020 14:55
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Новости Беларуси. Гуманитарная помощь 22 июня прибыла и в минский центр трансплантологии. Груз доставили из Польши. Медики получили дополнительные защитные маски, дезинфекторы и лекарственные препараты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии получил гуманитарную помощь от Польши-1

Самая крупная партия помощи из Польши прибыла в белорусскую столицу в начале июня – более 40 грузовиков. Средства защиты, лекарства и оборудование распределили между больницами по всей стране.

Медицинский груз, доставленный в Минск 22 июня, был закуплен в рамках другого проекта. Осуществить доставку помогло благотворительное католическое общество.

Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии получил гуманитарную помощь от Польши-4

Магдалена Сидорович, первый секретарь посольства Польши в Беларуси:
Это помощь, которую мы осуществляем с «Каритас». Она тоже будет передана в Могилев. В этом году передавали медицинское оборудование в больницы в Пинске, Витебске. Мы там сотрудничаем с домом для престарелых и ветеранов, тоже передали деньги, чтобы они как-то обеспечили себя.

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Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии получил гуманитарную помощь от Польши-7

Андрей Жилевич, директор благотворительного католического общества:
Чарговы месяц мы развозім менавіта сродкі індывідуальнай абароны, таксама як і дробныя медыцынскія прылады, абсталяванне для таго, каб дапамагаць людзям на месцах, якія ратуюць кожнае жыццё. На сёння гэта ўжо дастаткова вялікая колькасць і раённых шпіталяў, і тэрытарыяльных цэнтраў.

Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии получил гуманитарную помощь от Польши-10

В ближайшее время в Беларусь доставят гуманитарную помощь еще из трех стран – это Чехия, Словакия и Венгрия. Ее направят не только в больницы, но и в социальные службы, которые оказывают помощь людям на самоизоляции.

# Коронавирус # общество # Магдалена Сидорович # Андрей Жилевич # Фотофакт

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