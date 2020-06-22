Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии получил гуманитарную помощь от Польши

Новости Беларуси. Гуманитарная помощь 22 июня прибыла и в минский центр трансплантологии. Груз доставили из Польши. Медики получили дополнительные защитные маски, дезинфекторы и лекарственные препараты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая крупная партия помощи из Польши прибыла в белорусскую столицу в начале июня – более 40 грузовиков. Средства защиты, лекарства и оборудование распределили между больницами по всей стране.

Медицинский груз, доставленный в Минск 22 июня, был закуплен в рамках другого проекта. Осуществить доставку помогло благотворительное католическое общество.