В основном снег, но на юге может пройти дождь. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

Принесший нам осеннюю слякотную погоду циклон «Ларс» отметился плюсовыми температурами в разгар зимы. В начале недели дожди в прямом смысле смыли снежные сугробы. Но уже со среды столбик термометра стал опускаться, в страну вновь вернулась снежная зима.

Но чего ждать в Беларуси дальше? Ночью 31 января по юго-востоку страны скажется влияние фронтальной системы, смещающейся с юга Польши. Ну а первые три дня февраля погоду будет определять влажная холодная воздушная масса. Днем 3 февраля преимущественно по юго-западу страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы.

Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Осадки будут идти в основном в виде снега. В южных районах не исключены смешанные осадки, мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог будут сохраняться гололедные явления. Температура воздуха в ночные часы по республике будет находиться в пределах от -4 до -10°С, при прояснениях воздух будет выхолаживаться до -13-15°С. Дневной фон температур будет находиться в пределах от 0 до -7°С. В южных районах в отдельные дни будет на пару градусов теплее.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.