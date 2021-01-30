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В основном снег, но на юге может пройти дождь. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

30 января 2021 13:55
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Настоящее погодное испытание довелось пройти белорусам на неделе, рассказали в программе «Плюс-минус».

В основном снег, но на юге может пройти дождь. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-1

Принесший нам осеннюю слякотную погоду циклон «Ларс» отметился плюсовыми температурами в разгар зимы. В начале недели дожди в прямом смысле смыли снежные сугробы. Но уже со среды столбик термометра стал опускаться, в страну вновь вернулась снежная зима.  

В основном снег, но на юге может пройти дождь. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-4

Но чего ждать в Беларуси дальше? Ночью 31 января по юго-востоку страны скажется влияние фронтальной системы, смещающейся с юга Польши. Ну а первые три дня февраля погоду будет определять влажная холодная воздушная масса. Днем 3 февраля преимущественно по юго-западу страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы.

В основном снег, но на юге может пройти дождь. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-7

Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:  
Осадки будут идти в основном в виде снега. В южных районах не исключены смешанные осадки, мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог будут сохраняться гололедные явления. Температура воздуха в ночные часы по республике будет находиться в пределах от -4 до -10°С, при прояснениях воздух будет выхолаживаться до -13-15°С. Дневной фон температур будет находиться в пределах от 0 до -7°С. В южных районах в отдельные дни будет на пару градусов теплее.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.   

В основном снег, но на юге может пройти дождь. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-10

В основном снег, но на юге может пройти дождь. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-12

В основном снег, но на юге может пройти дождь. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-14

В основном снег, но на юге может пройти дождь. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-16

В основном снег, но на юге может пройти дождь. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-18

В основном снег, но на юге может пройти дождь. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-20

В основном снег, но на юге может пройти дождь. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-22

В основном снег, но на юге может пройти дождь. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-24

В основном снег, но на юге может пройти дождь. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-26

В основном снег, но на юге может пройти дождь. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-28

В основном снег, но на юге может пройти дождь. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-30

В основном снег, но на юге может пройти дождь. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-32

# Погода в Беларуси # общество # Марина Грицкевич # Юлия Самусенко # Фотофакт

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