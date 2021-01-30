«Переживаем, как и переживали в августе, сентябре». Как белорусы относятся к тому, что происходит в России?

Новости Беларуси. Очередные выходные белорусы с горячим сердцем и любовью к своей стране решили провести вместе. Их объединил автопробег «За единую Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К нашему общему мирному будущему соотечественники уверенно идут под государственным флагом. На этот раз маршрут пролегал от столичного микрорайона Лебяжий, а путь держали в Смолевичский район. Гостей радушно встретили в индустриальном парке «‎Великий камень». Говорили о многом. Например, о том, что производят и продают и насколько близки, несмотря на расстояние, жители Беларуси и Китая в понимании миролюбия, толерантности и взаимопомощи.

Белорусы в эти сложные дни не могут оставаться в стороне и подбадривают своих братьев из России. Видя, как там раскачивают обстановку из-за рубежа, мы выражаем солидарность.

Я хочу передать соседям нашим (это наши братья, мы славяне, мы единый народ), чтобы они стояли и укрепляли свои позиции. Потому что то, что произошло у нас, в нашей стране, как под копирку практически происходит и в их странах.

Пусть держатся. Мы всегда с ними и, конечно, переживаем, как и переживали в августе и сентябре. Я думаю, что они справятся, как и справились мы.