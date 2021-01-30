Его творчество получило всенародное признание. 100 лет назад родился белорусский писатель Иван Шамякин

За 60 лет творческого пути вышло в свет 130 книг писателя общим тиражом свыше 25 миллионов экземпляров. Знатокам белорусской литературы широко известны такие его эпические холсты, как «Глыбокая плынь», «Сэрца на далоні», «Трывожнае шчасце», «Вазьму твой боль» и многие другие. Творчество Шамякина получило всенародное признание и любовь как в Беларуси, так и за ее пределами. Его книги переведены более чем на 30 языков.