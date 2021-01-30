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Его творчество получило всенародное признание. 100 лет назад родился белорусский писатель Иван Шамякин

30 января 2021 12:13
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Новости Беларуси. 30 января 100 лет исполняется со дня рождения народного писателя Беларуси, лауреата многочисленных премий Ивана Шамякина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его творчество получило всенародное признание. 100 лет назад родился белорусский писатель Иван Шамякин-1

За 60 лет творческого пути вышло в свет 130 книг писателя общим тиражом свыше 25 миллионов экземпляров. Знатокам белорусской литературы широко известны такие его эпические холсты, как «Глыбокая плынь», «Сэрца на далоні», «Трывожнае шчасце», «Вазьму твой боль» и многие другие. Творчество Шамякина получило всенародное признание и любовь как в Беларуси, так и за ее пределами. Его книги переведены более чем на 30 языков.

Его творчество получило всенародное признание. 100 лет назад родился белорусский писатель Иван Шамякин-4

Иван Шамякин был также и активным общественным деятелем: возглавлял Верховный Совет БССР, был председателем Белорусского комитета защиты мира, академиком Национальной академии наук. Представлял нашу страну в составе советской делегации на XVIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

# Белорусские писатели # общество # Фотофакт

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