Его творчество получило всенародное признание. 100 лет назад родился белорусский писатель Иван Шамякин

Новости Беларуси. 30 января 100 лет исполняется со дня рождения народного писателя Беларуси, лауреата многочисленных премий Ивана Шамякина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 30 января 100 лет исполняется со дня рождения народного писателя Беларуси, лауреата многочисленных премий Ивана Шамякина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 60 лет творческого пути вышло в свет 130 книг писателя общим тиражом свыше 25 миллионов экземпляров. Знатокам белорусской литературы широко известны такие его эпические холсты, как «Глыбокая плынь», «Сэрца на далоні», «Трывожнае шчасце», «Вазьму твой боль» и многие другие. Творчество Шамякина получило всенародное признание и любовь как в Беларуси, так и за ее пределами. Его книги переведены более чем на 30 языков.
Иван Шамякин был также и активным общественным деятелем: возглавлял Верховный Совет БССР, был председателем Белорусского комитета защиты мира, академиком Национальной академии наук. Представлял нашу страну в составе советской делегации на XVIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН.