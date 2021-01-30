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«Что лично меня пугает – это дисциплина». На факультете внутренних войск Военной академии Беларуси – день открытых дверей

30 января 2021 12:26
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Новости Беларуси. Абитуриентам показали, где готовят настоящих мужчин и защитников отечества. 30 января двери распахнул факультет внутренних войск Военной академии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Что лично меня пугает – это дисциплина». На факультете внутренних войск Военной академии Беларуси – день открытых дверей-1

Желающим сюда поступать продемонстрировали современные образцы вооружения и рассказали, какие качества, знания и умения необходимы для успешного прохождения испытаний.

«Что лично меня пугает – это дисциплина». На факультете внутренних войск Военной академии Беларуси – день открытых дверей-4

Школьники, кадеты и солдаты смогли пострелять в интерактивном тире, разобрать и собрать автомат, оценить учебные аудитории.

«Что лично меня пугает – это дисциплина». На факультете внутренних войск Военной академии Беларуси – день открытых дверей-7

День открытых дверей традиционно собирает много гостей, ведь можно задать интересующие вопросы непосредственно самим преподавателям и пообщаться с курсантами.

«Что лично меня пугает – это дисциплина». На факультете внутренних войск Военной академии Беларуси – день открытых дверей-10

Никос Тсиагкос:
Я на самом деле рассматривал такой вариант – учебы в военном вузе. Но я пока не определился. Вот, пришел. Тут очень интересно. Вон там стойка с оружием меня достаточно заинтересовала.

«Что лично меня пугает – это дисциплина». На факультете внутренних войск Военной академии Беларуси – день открытых дверей-13

Артур Зинкевич:
Это очень классно на мой взгляд – военный вуз. Единственное, что лично меня пугает – это дисциплина. Потому что вставать, ложиться по распорядку, весь день по распорядку… Я уверен, к этому можно привыкнуть, но в первое время это будет очень трудно.

«Что лично меня пугает – это дисциплина». На факультете внутренних войск Военной академии Беларуси – день открытых дверей-16

Владимир Гавдур, начальник факультета внутренних войск Военной академии Беларуси:
Все военные люди учатся, но лучше учиться на ошибках других, и других стран в том числе. Цветные революции, которые прошли у наших соседей, в других странах земного шара глубоко изучаются, в том числе и на факультете внутренних войск. Поэтому тот горький опыт, который был у наших соседей, не должен быть допущен у нас. Соответственно, мы все это вкладываем в наших курсантов, обучаем их современному ведению войны.

«Что лично меня пугает – это дисциплина». На факультете внутренних войск Военной академии Беларуси – день открытых дверей-19

В январе факультету внутренних войск исполнилось 28 лет. За это время здесь подготовили около двух тысяч выпускников.

# Военная академия Республики Беларусь # общество # Никос Тсиагкос # Артур Зинкевич # Владимир Гавдур # Фотофакт

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