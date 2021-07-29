Проект посвящён единству белорусского народа. В Беларуси объявили конкурс на создание скульптуры

Новости Беларуси. В Минске стартовал конкурс эскизных проектов скульптуры о единстве белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками могут быть авторы или авторские коллективы, состоящие из скульпторов и архитекторов, которые имеют либо получают соответствующее профессиональное образование. Для участия в конкурсе по 26 августа необходимо подать заявку в Министерство культуры. Материалы конкурса должны быть представлены не позднее 17:00 этого же дня в Национальный центр современных искусств.

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