Прямой эфир

«В основном это граждане Ирака и двое граждан Турецкой Республики». Часть беженцев из ТЛЦ решила вернуться на родину

16 декабря 2021 14:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Еще около 120 беженцев покинули ТЛЦ «Брузги», где провели больше месяца в ожидании реакции ЕС на просьбы о предоставлении гуманитарного коридора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди уезжают по программе помощи Международной организации по миграции.

Как складывается обстановка в кризисном центре, расскажет Константин Герцев.

«В основном это граждане Ирака и двое граждан Турецкой Республики». Часть беженцев из ТЛЦ решила вернуться на родину-1

Константин Герцев, корреспондент:
Менее часа назад свою работу в логистическом центре «Брузги» завершили представители Международной организации по миграции, которые в тесном взаимодействии с МВД Беларуси проводят программу добровольной репатриации, то есть возвращения на родину. Так, 15 декабря записались около 120 желающих, и уже сегодня они покинули лагерь беженцев. Они направились в сторону Минска, где в дальнейшем они будут отправлены на родину. В основном это граждане Ирака и двое граждан Турецкой Республики.

«В основном это граждане Ирака и двое граждан Турецкой Республики». Часть беженцев из ТЛЦ решила вернуться на родину-4

Бесплатный перелет и финансовая помощь на родине. Мохаммед Рефаат рассказал о том, как МОМ помогает беженцам вернуться домой.

Вообще, подобные акции не единоразовые. Как заявили представители Международной организации по миграции, они продолжают свою работу во взаимодействии с Министерством иностранных дел, Министерством внутренних дел Беларуси. Так, сегодня пятеро беженцев изъявили желание вернуться к себе на родину.

«В основном это граждане Ирака и двое граждан Турецкой Республики». Часть беженцев из ТЛЦ решила вернуться на родину-7

«До сих пор хочу в Европу, но здесь оставаться уже нельзя». В Багдад отправится очередной самолет с беженцами. Подробнее здесь.

«В основном это граждане Ирака и двое граждан Турецкой Республики». Часть беженцев из ТЛЦ решила вернуться на родину-10

Ситуация в лагере остается достаточно стабильной, работают все службы: это и автолавки, и медпункты, и военно-полевая баня. Для круглосуточного функционирования лагеря беженцев задействовано порядка 50 человек. Также продолжает свою работу Белорусское общество Красного Креста. На сегодняшний момент они раздали более 150 тонн продовольствия.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Константин Герцев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
30% минчан получают воду из поверхностных источников. Артезианская появится в каждой квартире к 2025 году
16 декабря 2021 14:38

30% минчан получают воду из поверхностных источников. Артезианская появится в каждой квартире к 2025 году

«Гродно Азот» подаст жалобу в Международную организацию труда. Вот что о санкциях говорят сами работники
16 декабря 2021 14:09

«Гродно Азот» подаст жалобу в Международную организацию труда. Вот что о санкциях говорят сами работники

«Дети с удовольствием посещают». В Вилейке открыли спелеокомнату на базе детского сада №10
16 декабря 2021 14:03

«Дети с удовольствием посещают». В Вилейке открыли спелеокомнату на базе детского сада №10