«В основном это граждане Ирака и двое граждан Турецкой Республики». Часть беженцев из ТЛЦ решила вернуться на родину

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Еще около 120 беженцев покинули ТЛЦ «Брузги», где провели больше месяца в ожидании реакции ЕС на просьбы о предоставлении гуманитарного коридора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди уезжают по программе помощи Международной организации по миграции. Как складывается обстановка в кризисном центре, расскажет Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

Менее часа назад свою работу в логистическом центре «Брузги» завершили представители Международной организации по миграции, которые в тесном взаимодействии с МВД Беларуси проводят программу добровольной репатриации, то есть возвращения на родину. Так, 15 декабря записались около 120 желающих, и уже сегодня они покинули лагерь беженцев. Они направились в сторону Минска, где в дальнейшем они будут отправлены на родину. В основном это граждане Ирака и двое граждан Турецкой Республики.

Бесплатный перелет и финансовая помощь на родине. Мохаммед Рефаат рассказал о том, как МОМ помогает беженцам вернуться домой. Вообще, подобные акции не единоразовые. Как заявили представители Международной организации по миграции, они продолжают свою работу во взаимодействии с Министерством иностранных дел, Министерством внутренних дел Беларуси. Так, сегодня пятеро беженцев изъявили желание вернуться к себе на родину.

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