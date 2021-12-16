«Гродно Азот» подаст жалобу в Международную организацию труда. Вот что о санкциях говорят сами работники

Новости Беларуси. На введение пятого пакета санкций от Евросоюза отреагировали трудовые коллективы. Работники «Гродно Азота» намерены подать жалобу в Международную организацию труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас на предприятии идет сбор подписей под соответствующим обращением.

За дело взялся актив первичной организации профсоюза. «Гродно Азот», как и ряд других компаний, оказался в ограничительном списке Запада. Люди требуют отменить санкции. Очевидно, что от этого пострадают сотрудники и их семьи.

Андрей Рожинский, председатель профкома предприятия «Гродно Азот»:

В первую очередь пострадает человек труда. Если сегодня средняя зарплата по предприятию уверенно движется к 1 000 долларов в эквиваленте, если ограничительные меры заработают в полную меру, средняя заработная плата может уже стремиться к 500 долларов.

Павел Хорошун, заместитель председателя профкома предприятия «Гродно Азот»:

Возможны потери рынков сбыта, возможны какие-то финансовые трудности и проблемы с закупкой запасных частей, сырья и материалов. Поэтому в итоге это все окажет влияние на неустойчивое финансовое положение на предприятии, соответственно, снижение заработных плат, на возможность неисполнения нанимателем норм коллективного договора, по которым происходит масса различных материальных стимуляций, выплат.

Дмитрий Момот, мастер предприятия «Гродно Азот»:

Количество работников нашего предприятия с унитарными предприятиями составляет в районе 9 000 человек, с ветеранами труда примерно в районе 13 тысяч. А если учитывать и членов их семей, которые не останутся в стороне (их, к сожалению, тоже затронут эти потрясения), получается 30 тысяч человек. И для нашего предприятия 2020 год был нелегким, 2021-й тоже оказался не таким простым, сейчас в условиях данных санкций может эта ситуация еще усугубиться.