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30% минчан получают воду из поверхностных источников. Артезианская появится в каждой квартире к 2025 году

16 декабря 2021 14:38
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Новости Беларуси. Артезианская вода в каждую квартиру. Полностью перевести Минск на подземные источники водоснабжения планируют к 2025 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

30% минчан получают воду из поверхностных источников. Артезианская появится в каждой квартире к 2025 году-1

Сегодня 30 % потребителей в Минске получают воду из поверхностных источников. Это жители Фрунзенского и Московского районов. Над этим вопросом сейчас активно работают. Для обеспечения артезианской водой горожан юго-западной части города будут использовать водозаборы «Островы», «Фелицианово» и «Вицковщина». Они находятся под Минском, Пуховичами и Фаниполем. Объекты действующие, но этим источникам необходима модернизация.

30% минчан получают воду из поверхностных источников. Артезианская появится в каждой квартире к 2025 году-4

Кирилл Антонов, заместитель директора по строительству УП «Минскводоканал»:
Будут пробурены новые скважины, модернизированы существующие, модернизирована технология водоподготовки и проложены новые водоводы протяженностью порядка 90 километров. Таким образом, будет максимально задействована существующая инфраструктура. Единственное, что мощность ее необходимо будет расширить. Дальше подземная вода артезианская будет доставлена на площадку очистной водопроводной станции, и уже с нее, которая сегодня подает в Минск очищенную воду из поверхностных источников, артезианская вода посредством насосной станции, очистной водопроводной станции будет распределена в Минск.

30% минчан получают воду из поверхностных источников. Артезианская появится в каждой квартире к 2025 году-7

Уже разработана предпроектная документация. Она успешно прошла экологическую экспертизу. Перевод столицы на артезианскую воду включен в программу «Комфортное жилье и благоприятная среда». Сегодня 2/3 жителей столицы использую очищенную воду из подземных источников.

# Водоснабжение # общество # Кирилл Антонов # Фотофакт

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