«Дети с удовольствием посещают». В Вилейке открыли спелеокомнату на базе детского сада №10

Новости Беларуси. В Вилейке на базе детского сада №10 появилась спелеокомната. Такой подарок маленьким жителям сделал город. Это первая соляная комната в детском учреждении. Носит она оздоровительный эффект. Пока комнату посещают только воспитанники садика №10, в будущем доступ откроют и другим детям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробности у Юлии Примы.

Спелеокомната. Здесь создан микроклимат, который очень близок к условиям особой среды под землей. На стену нанесен слой соли. Одновременно специальный генератор орошает воздух. Все это создает лечебно-оздоровительный эффект. Такая полезная для здоровья комната появилась в детском саду недавно, но активно используется.