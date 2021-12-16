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«Дети с удовольствием посещают». В Вилейке открыли спелеокомнату на базе детского сада №10

16 декабря 2021 14:03
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Новости Беларуси. В Вилейке на базе детского сада №10 появилась спелеокомната. Такой подарок маленьким жителям сделал город. Это первая соляная комната в детском учреждении. Носит она оздоровительный эффект. Пока комнату посещают только воспитанники садика №10, в будущем доступ откроют и другим детям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробности у Юлии Примы.

Спелеокомната. Здесь создан микроклимат, который очень близок к условиям особой среды под землей. На стену нанесен слой соли. Одновременно специальный генератор орошает воздух. Все это создает лечебно-оздоровительный эффект. Такая полезная для здоровья комната появилась в детском саду недавно, но активно используется.

«Дети с удовольствием посещают». В Вилейке открыли спелеокомнату на базе детского сада №10-1

Светлана Лубневская, заведующая детским садом №10:
В течение месяца был сделан ремонт в этом помещении и создана комната. Сюда приходят наши детки для  профилактического оздоровления. Детям очень нравится. Дети с удовольствием посещают эту комнату.

«Дети с удовольствием посещают». В Вилейке открыли спелеокомнату на базе детского сада №10-3

Такой микроклимат оказывает положительное воздействие на органы дыхания, нервную и сердечно-сосудистую системы. Многие приболевшие после процедуры чувствуют себя лучше и идут на поправку.

# Детские сады в Беларуси # Юлия Прима

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