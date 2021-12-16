Бесплатный перелёт и финансовая помощь на родине. Мохаммед Рефаат о том, как МОМ помогает беженцам вернуться домой

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Еще около 120 беженцев покинули ТЛЦ «Брузги», где провели больше месяца в ожидании реакции ЕС на просьбы о предоставлении гуманитарного коридора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мохаммед Рефаат, старший координатор по вопросам ЧС Международной организации по миграции:

Наша организация оказывает помощь как здесь, в Беларуси, еще до вылета, так и финансовую помощь уже по прибытии. Это, например, бесплатный перелет, бесплатное содержание здесь и финансовая помощь на родине, если в том нуждается семья. Чтобы получить помощь организации, желающие подписывают соглашение о том, что они действительно нуждаются в поддержке, что они согласны принять эту помощь и отправиться домой.

Мы будем приезжать каждую неделю, чтобы у тех, кто передумал и принял решение вернуться, была возможность обратиться к нам. Мы уже получили на это разрешение.