В оршанской гимназии открыли военно-патриотический клуб МЧС

Одиннадцатое по счету объединение в стране, работу которого координирует МЧС. Военно-патриотический клуб «Память» открыли в Оршанской гимназии № 1 имени Семенова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми его ряды пополнили 35 учащихся. Юные спасатели будут углубленно изучать основы безопасности жизнедеятельности. В будущем они получат ряд преимуществ при поступлении в профильные вузы.

Наталья Кохова, директор гимназии № 1 имени Г.В. Семенова Орши:

Новый виток. Большее количество детей вовлекается в эту работу. Поэтому клуб, поэтому развитие обучения. Не только спасать людей, но и воспитывать настоящих граждан Республики Беларусь.

Кира Равкова, учащаяся гимназии № 1 имени Г.В. Семенова Орши:

В 8-м классе я пошла в военно-патриотический класс. А в 10-м классе получилось так, что открыли военно-патриотический клуб «Память», и я не могла сюда не пойти. Это мечта.

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:

Надо сделать еще очень много, чтобы заявить о себе как о военно-патриотическом клубе. Но для этого все есть, осталось только нам, взрослым, вовлечь детей, приумножить их желания знать историю своей страны, родной земли.