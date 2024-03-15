Прямой эфир

Зачем нужны лавочки без сидений? Необычные конструкции появились в Могилёве

15 марта 2024 07:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тысячи просмотров и десятки комментариев. Повышенный интерес вызвали новые элементы благоустройства в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зачем нужны лавочки без сидений? Необычные конструкции появились в Могилёве-1

Необычные конструкции снял на видео местный житель, который задался вопросом об их предназначении в парке Подниколье. Лавочки почему-то без сидений, тем и примечательны.

Зачем нужны лавочки без сидений? Необычные конструкции появились в Могилёве-4

Часто гуляем, опереться, постоять.
– Наверное, авторская какая-то задумка.

Зачем нужны лавочки без сидений? Необычные конструкции появились в Могилёве-7

Я думаю, рисовать.

Зачем нужны лавочки без сидений? Необычные конструкции появились в Могилёве-10

Может быть, облокотиться? Логично. Я не знаю.

Как оказалось, такая конструкция – часть безбарьерной среды. Она удобна для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, а также пожилых посетителей зоны отдыха. Так можно снять нагрузку с мышц и суставов, чтобы затем продолжить прогулку.

# Социальная инфраструктура # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области

Другие новости рубрики

Все новости
«Важно, что подобная связь развивается». Дзиодзина о ВНС как высшем представительном органе народовластия
15 марта 2024 07:11

«Важно, что подобная связь развивается». Дзиодзина о ВНС как высшем представительном органе народовластия

Министерство юстиции провело интеллектуальный турнир к 30-летию Конституции
15 марта 2024 06:49

Министерство юстиции провело интеллектуальный турнир к 30-летию Конституции

В Беларуси отмечается День Конституции
15 марта 2024 06:39

В Беларуси отмечается День Конституции