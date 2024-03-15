Зачем нужны лавочки без сидений? Необычные конструкции появились в Могилёве

Тысячи просмотров и десятки комментариев. Повышенный интерес вызвали новые элементы благоустройства в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычные конструкции снял на видео местный житель, который задался вопросом об их предназначении в парке Подниколье. Лавочки почему-то без сидений, тем и примечательны.

Может быть, облокотиться? Логично. Я не знаю.

Как оказалось, такая конструкция – часть безбарьерной среды. Она удобна для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, а также пожилых посетителей зоны отдыха. Так можно снять нагрузку с мышц и суставов, чтобы затем продолжить прогулку.