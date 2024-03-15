Александр Лукашенко поздравил БГУИР с 60-летием

Ведущий научно-образовательный и исследовательский центр в сферах информационных технологий и радиоэлектроники. БГУИР 15 марта отмечает 60 лет со дня основания. Президент поздравил коллектив вуза. Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня это учреждение является гордостью Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внедряя новейшие подходы к обучению и воспитанию, БГУИР ежегодно выпускает уникальных специалистов в области радиотехники, приборостроения, информационных систем, вносит весомый вклад в цифровое развитие и обеспечение технологического суверенитета страны.

Президент выразил убеждение, что в Год качества коллектив университета приложит все усилия, знания и компетенции для укрепления позиций Беларуси как передового инновационного государства и продвижения этого статуса на международной арене.