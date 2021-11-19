«Сердце кровью обливается». Белорусские женщины призывают европейских политиков к диалогу по вопросу беженцев

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Голос женщины сейчас звучит во многих сферах: в экономике, в политике, в социальной сфере, на международной арене. Кто, как ни женщина, как миротворец, может решать какие-то международные конфликты. Поэтому сегодня на диалоговой площадке хотелось этим девушкам рассказать о том, что им все по плечу, они в нашей стране могут добиться значительных результатов. Но в то же время они не должны забывать, что женское предназначение, роль матери, женщины тоже важна в жизни. Если говорить о роли матери, то мы можем перейти к миграционному кризису. Миграционный кризис на границе не может оставить равнодушным любого человека. А мы, женщины, видя, что происходит, сердце кровью обливается. Хочется обратиться к европейским политикам о том, чтобы они сели за стол переговоров и разрешили этот миграционный кризис мирным путем.