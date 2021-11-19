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«Сердце кровью обливается». Белорусские женщины призывают европейских политиков к диалогу по вопросу беженцев

19 ноября 2021 06:42
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Новости Беларуси. Социально-экономическое развитие страны и влияние на это белорусских женщин обсудили в Минском колледже декоративно-прикладного искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Собравшиеся уделили особое внимание институту материнства в Беларуси и статусу многодетной семьи. Также была затронута тема положения женщин и детей в миграционном кризисе.

«Сердце кровью обливается». Белорусские женщины призывают европейских политиков к диалогу по вопросу беженцев-1

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Голос женщины сейчас звучит во многих сферах: в экономике, в политике, в социальной сфере, на международной арене. Кто, как ни женщина, как миротворец, может решать какие-то международные конфликты. Поэтому сегодня на диалоговой площадке хотелось этим девушкам рассказать о том, что им все по плечу, они в нашей стране могут добиться значительных результатов. Но в то же время они не должны забывать, что женское предназначение, роль матери, женщины тоже важна в жизни. Если говорить о роли матери, то мы можем перейти к миграционному кризису. Миграционный кризис на границе не может оставить равнодушным любого человека. А мы, женщины, видя, что происходит, сердце кровью обливается. Хочется обратиться к европейским политикам о том, чтобы они сели за стол переговоров и разрешили этот миграционный кризис мирным путем.

«Сердце кровью обливается». Белорусские женщины призывают европейских политиков к диалогу по вопросу беженцев-4

Актив Белорусского союза женщин отметил, что продолжит и далее направлять гуманитарную помощь для беженцев на польской границе.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Татьяна Рунец # Фотофакт

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