«Будет стимулом для дальнейшей ответственной службы». В Минске наградили сотрудников МЧС

Новости Беларуси. В Минске за безупречную службу наградили сотрудников МЧС. Награды 1, 2 и 3-й категории получили 80 человек, кто посвятил службе значительную часть своей жизни – от 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония прошла в музее Великой Отечественной войны. По словам министра ведомства, место выбрано неслучайно. Оно знаковое для каждого белоруса и патриота своей страны.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям наравне с другими офицерами, военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел выполнят задачу по обеспечению безопасности наших граждан, по обеспечению безопасности нашей страны. Конечно же, государственная награда, врученная в таком знаковом месте, будет серьезной памятью и стимулом для дальнейшей ответственной службы во имя спасения.

Напомним, сотрудники МЧС сейчас находятся в том числе на границе и спасают там жизни. Свое дежурство они продолжат, пока ситуация не будет урегулирована.