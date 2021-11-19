Прямой эфир

«Будет стимулом для дальнейшей ответственной службы». В Минске наградили сотрудников МЧС

19 ноября 2021 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске за безупречную службу наградили сотрудников МЧС. Награды 1, 2 и 3-й категории получили 80 человек, кто посвятил службе значительную часть своей жизни – от 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будет стимулом для дальнейшей ответственной службы». В Минске наградили сотрудников МЧС-1

Церемония прошла в музее Великой Отечественной войны. По словам министра ведомства, место выбрано неслучайно. Оно знаковое для каждого белоруса и патриота своей страны.

«Будет стимулом для дальнейшей ответственной службы». В Минске наградили сотрудников МЧС-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям наравне с другими офицерами, военнослужащими, сотрудниками органов внутренних дел выполнят задачу по обеспечению безопасности наших граждан, по обеспечению безопасности нашей страны. Конечно же, государственная награда, врученная в таком знаковом месте, будет серьезной памятью и стимулом для дальнейшей ответственной службы во имя спасения.

Напомним, сотрудники МЧС сейчас находятся в том числе на границе и спасают там жизни. Свое дежурство они продолжат, пока ситуация не будет урегулирована.

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сердце кровью обливается». Белорусские женщины призывают европейских политиков к диалогу по вопросу беженцев
19 ноября 2021 06:42

«Сердце кровью обливается». Белорусские женщины призывают европейских политиков к диалогу по вопросу беженцев

Постоянный представитель Беларуси при ООН о беженцах: «Мы условились с Генеральным секретарём, что будем поддерживать прямой контакт»
19 ноября 2021 06:27

Постоянный представитель Беларуси при ООН о беженцах: «Мы условились с Генеральным секретарём, что будем поддерживать прямой контакт»

Лилия Ананич: «Лицо так называемого коллективного Запада я не могу назвать никак иначе, как оскал фашизма»
19 ноября 2021 06:19

Лилия Ананич: «Лицо так называемого коллективного Запада я не могу назвать никак иначе, как оскал фашизма»