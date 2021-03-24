Игорь Сергеенко на встрече с работниками Осиповичского ж/д узла: «Этот оптимизм доказывает, что наши люди преодолеют всё»

Новости Беларуси. Создание белорусской вакцины, обновление Конституции и жилье для молодых специалистов. Темы, которые волнуют многих, обсуждали 24 марта в Осиповичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь с работниками железнодорожного узла встретился глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Железная дорога одна из первых почувствовала на себе экономические последствия пандемии. Ежемесячно отрасль теряла более 20 миллионов рублей. Непросто пришлось и специалистам: те, кто был задействован на международных маршрутах, а это пять тысяч человек, из-за отмены регулярных рейсов вынуждены были уйти на простой.

В тяжелый период Белорусская железная дорога поддержала своих сотрудников, им продолжали выплачивать тарифную ставку. Сейчас железнодорожное сообщение с иностранными государствами постепенно восстанавливается.

Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:

По состоянию на 1 марта все равно остаются почти 2,5 тысячи человек на вынужденном простое, но мы однозначно поддерживаем этих людей, мы сохраняем наш коллектив.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Железная дорога сработала четко, без сбоев выполняя все задачи. Хотя, конечно же, сложности были, были определенные потери из-за снижения количества перевозок, в первую очередь пассажирских. Но коллектив работает, коллектив выстоял, нацелен на работу. И этот оптимизм, который сегодня показывают наши люди, работая в организации железнодорожного узла Осиповичского, демонстрирует, что наши люди преодолеют все.

В Осиповичах глава Администрации Президента также провел личный прием граждан – всего на встречу к Игорю Сергеенко записались 10 человек. Среди них многодетная мама в декрете Елена Климович. Женщина надеется решить вопрос с трудоустройством.

Елена Климович, жительница Осиповичей:

Моя организация была расформирована – филиал строительного управления на станции Осиповичи – 1 февраля. Поэтому я осталась без работы. На данный момент я нахожусь в декретном отпуске с тремя детьми.