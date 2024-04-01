«Это женщины, которые любят свою страну». Ольга Шпилевская о выдвижении делегатов на ВНС от БСЖ

Новости Беларуси. Со своими делегатами на ВНС уже определился Белорусский союз женщин. Общественное объединение на народном вече представят 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От каждой области – по 10 женщин, из столицы – 20. Среди них – лидеры и активистки БСЖ, истинные патриоты своей Родины. Каждая из них принимает активное участие в жизни общественного объединения и своим трудом вносит вклад в развитие страны. Они смогут достойно представить на ВНС идеи и пожелания своих единомышленниц.