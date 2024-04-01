«Это женщины, которые любят свою страну». Ольга Шпилевская о выдвижении делегатов на ВНС от БСЖ

Новости Беларуси. Со своими делегатами на ВНС уже определился Белорусский союз женщин. Общественное объединение на народном вече представят 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От каждой области – по 10 женщин, из столицы – 20. Среди них – лидеры и активистки БСЖ, истинные патриоты своей Родины. Каждая из них принимает активное участие в жизни общественного объединения и своим трудом вносит вклад в развитие страны. Они смогут достойно представить на ВНС идеи и пожелания своих единомышленниц.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Женщины абсолютно разные. Но каждая женщина известна в своей отрасли. Многие женщины известны и всей стране. Это женщины, которые любят свою страну, любят народ, с которым работают, и людей, с которыми вместе живут. Они готовы отстаивать и защищать их интересы в случае необходимости. Но самое главное, это люди, которые живут государственными интересами. Они понимают, что сегодня в государстве важно созидать, а не нарушать какие-то правила и действовать иными путями. Поэтому я думаю, что мы будем представлены не просто достойно, а очень достойно.
Окончательно структуры гражданского общества должны определиться с выбором делегатов до 10 апреля.