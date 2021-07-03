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«В один день и практически в одно и то же время». Иудеи присоединились к Всебелорусской молитве

03 июля 2021 10:21
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Новости Беларуси. К Всебелорусской молитве присоединились иудеи. В минской синагоге прошла особая утренняя служба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В один день и практически в одно и то же время». Иудеи присоединились к Всебелорусской молитве-1

Верующие произносят молитву за Беларусь практически каждый день. Главный посыл – благополучие, мир и стремление к этим важнейшим понятиям.

Митрополит Вениамин: события прошедшего года побуждают нас к тому, чтобы мы усилили молитву

«В один день и практически в одно и то же время». Иудеи присоединились к Всебелорусской молитве-4

Григорий Абрамович, главный раввин Религиозного объединения прогрессивного иудаизма в Беларуси:
Сегодня особенный день, потому что, когда мы будем говорить эту молитву – в конце службы, после того, как мы прочитаем свиток Торы, – мы будем знать, что в церквях, в костелах, в мечетях также все говорят молитву. В один день и практически в одно и то же время. И вот это чувство единения в Год народного единства дает определенные силы.

«В один день и практически в одно и то же время». Иудеи присоединились к Всебелорусской молитве-7

Наталья Борискевич, член общины Симха:
Сегодня у нас очень большой праздник – День Независимости Республики Беларусь. И я всех хочу поздравить с этим замечательным событием, этим замечательным днем, пожелать всем мира, здоровья, спокойствия, чтобы у нас всегда был мир на земле. Ну и чтобы нас не беспокоили наши соседи, и всего-всего самого хорошего, самого наилучшего.

# День Независимости # общество # Григорий Абрамович # Наталья Борискевич # Фотофакт

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