«В один день и практически в одно и то же время». Иудеи присоединились к Всебелорусской молитве

Новости Беларуси. К Всебелорусской молитве присоединились иудеи. В минской синагоге прошла особая утренняя служба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верующие произносят молитву за Беларусь практически каждый день. Главный посыл – благополучие, мир и стремление к этим важнейшим понятиям. Митрополит Вениамин: события прошедшего года побуждают нас к тому, чтобы мы усилили молитву

Григорий Абрамович, главный раввин Религиозного объединения прогрессивного иудаизма в Беларуси:

Сегодня особенный день, потому что, когда мы будем говорить эту молитву – в конце службы, после того, как мы прочитаем свиток Торы, – мы будем знать, что в церквях, в костелах, в мечетях также все говорят молитву. В один день и практически в одно и то же время. И вот это чувство единения в Год народного единства дает определенные силы.