Митрополит Вениамин: события прошедшего года побуждают нас к тому, чтобы мы усилили молитву

Новости Беларуси. Не только светским День Независимости будет в нашей стране. Во всех церквях, костелах, мечетях, синагогах и храмах других традиционных конфессий 3 июля молятся «За Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие слова возносятся под сводами минского Свято-Духова кафедрального собора – рассказывает Яна Шипко.

Сейчас, кстати, пост проходит. Стараюсь по мере возможности поститься. Вера у каждого своя, но в душе – с благоговением к Господу, Божией Матери, церкви. Здоровья нам всем, процветания и всего того, чего наш народ заслуживает.