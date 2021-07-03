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Митрополит Вениамин: события прошедшего года побуждают нас к тому, чтобы мы усилили молитву

03 июля 2021 08:15
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Новости Беларуси. Не только светским День Независимости будет в нашей стране. Во всех церквях, костелах, мечетях, синагогах и храмах других традиционных конфессий 3 июля молятся «За Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие слова возносятся под сводами минского Свято-Духова кафедрального собора – рассказывает Яна Шипко.

Митрополит Вениамин: события прошедшего года побуждают нас к тому, чтобы мы усилили молитву-1

Сейчас, кстати, пост проходит. Стараюсь по мере возможности поститься. Вера у каждого своя, но в душе – с благоговением к Господу, Божией Матери, церкви. Здоровья нам всем, процветания и всего того, чего наш народ заслуживает.

Митрополит Вениамин: события прошедшего года побуждают нас к тому, чтобы мы усилили молитву-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Молитва «За Беларусь!» – это не что-то новое. Она уже, можно сказать, с начала нынешнего столетия совершается в наших храмах Белорусской православной церкви. Когда-то это было более системно и постоянно, но в некоторых местах уже немножко потеряло такую актуальность. Но события прошедшего года побуждают нас к тому, чтобы мы усилили молитву.

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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