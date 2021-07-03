«Мы почувствовали, что пришли не просто иностранцы, а пришли люди в человеческой форме, но звери». Воспоминания о ВОВ ветерана Бронислава Карпенко

Бронислав Карпенко – один из тех, кто носит сегодня гордое имя «победитель». Еще мальчишкой он ушел в 1943-м в лес, там встретил партизанский отряд и уговорил командира взять его воевать. Помнит те дни, словно это было вчера. Да и разве можно такое забыть? Воспоминаниями о Великой Отечественной войне поделился ветеран в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Встретил я войну в пятнадцатилетнем неполном возрасте, только-только закончил деревенскую школу, седьмой класс – тут началась война. Начали отходить отдельные группы красноармейцев. Это было такое угнетающее состояние среди народа. Люди не понимали неудач Красной армии на границе. Мы говорили, пели, что ни одной пяди не отдадим. И уже 3 июля – разве мы думали? – 22 июня объявлена война, а 3 июля (так быстро) уже у нас в Березино появились первые фашисты. А где-то уже на третий день к вечеру пошли колонны немецких войск, и они шли до моста. Наши охраняли мост. В деревне сообщение было такое, что если нам не удастся остановить немцев здесь – мы вынуждены будем отступать дальше в сторону Москвы.

15-летний Бронислав повзрослел в один миг. Детство снесло взрывной волной, не оставив от него и следа. Атаковали день и ночь. Расслабляться было некогда. Фашисты с каждым днем все глубже вонзали свои когти в белорусскую землю. Надо было не просто сдерживать наступление, но и наносить ответный удар. Бронислав Карпенко:

Немцы нас вроде бы не замечали. У нас же белорусские деревни небольшие, дворы. В хату заходит какой-то фашист, и он только женщину увидит, сразу кричит: «Матка, млеко, яйка». А больше они толком ничего не знали. Уже в конце августа – в начале сентября мы почувствовали, что пришли не просто иностранцы, а пришли люди в человеческой форме, но звери. Стали распространяться слухи о зверских обращениях с населением.

Бороться пришлось долго и упорно. От страха не осталось и следа. Его сменила ненависть к врагу. Вместо того, чтобы гонять мяч на футбольном поле и радоваться беззаботной юности, он стоял плечом к плечу со взрослыми в боях. Видел смерть своими глазами, украдкой вытирал слезы и снова шел в атаку. И наконец пришел тот самый день.

Бронислав Карпенко:

Победу в деталях вспоминаешь. Большой бой был в районе города Данциг, на территории Польши. Удачно разбили там немцев, они отступили, и мы вышли между частями 1-го Белорусского фронта и 3-го Белорусского в стык, чтобы не дать возможность им уйти на помощь Берлину. Нам дали привал. Я противотанковое ружье свое ставлю к пушке: там пушка остановилась. А сам так прислонился придремнуть и слышу, вроде бы где-то звуки марша раздаются. Мы поднимаемся, что такое? И тут же машина появляется. Вдоль нас проходит по дороге большая будка и громко зачитывает акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Эйфория витала в воздухе, радость и любовь объединили миллионы людей. И пусть Победу Бронислав Карпенко встретил вдали от Родины, его счастью не было предела. Он знал, что за сотни километров от него так же гремит салютами и ликует его Беларусь. Бронислав Карпенко:

Вы знаете, мы до конца не стали слушать, а была радость, что годы войны до этого дня дошли. Каждый из нас знал, что среди нас может быть каждый день кто-то убитый, кто-то раненый, кто-то дальше пойдет. Но знали: «Ага, значит я выжил, жив буду». И это торжество такое, которое не передать сейчас.

Однако вернуться сразу домой не получилось. До января 1946-го дивизию Карпенко держали на территории Германии, а затем в полном составе перевели на Украину. Бронислав Карпенко:

Я оказался в числе тех, кого отобрали для учебы в военном училище. Видя, что по всем данным я подхожу, посчитали мое нежелание младенческой дурью, и телеграмма из округа: «Откомандировать во Львовское военное училище». Получилось, что без меня меня женили. И там из нас была сформирована рота бывших фронтовиков по подготовке офицеров уже Красной армии.

В апреле 1951 года учеба закончилась, а спустя месяц на плечи Бронислава Викторовича упали лейтенантские звезды. Бронислав Карпенко:

И отправили кого-куда. Я попал в ту группу офицеров, которых отправляли служить на территории Германии. Получилось, где я закончил войну солдатиком, а теперь приехал туда же уже офицером. Спустя время Бронислав Карпенко попал в группу офицеров, которых направляли служить по замене в Белорусский военный округ. Он наконец вернулся домой.

Бронислав Карпенко:

И получилось так, что я после войны из рядового фронтовика вырос: сначала старший лейтенант, потом капитан, майор. И уже в округе я получил звание полковника. На груди ордена и медали, в глазах – тихая грусть, а в памяти – дни и ночи, пропитанных кровью фронтовых товарищей. Бронислав Карпенко:

Награды у меня. Первая, которую я больше всего ценю, – это орден Славы. Награждали не за какое-то групповое отличие, а лично что-то ты сделал такое героическое или просто значимое. Связано было с тем, что или немец меня возьмет, или я его. Он в окопе был, оттуда из пулемета стрелял по нашим пехотинцам, а я сбоку со своим ружьем. У меня была задача осадить его огнем с таким расчетом, чтобы наша пехота могла двигаться. То есть за личное мужество.

Он каждый день рисковал своей жизнью ради жизней других. Почетный ветеран Республики Беларусь старается успеть рассказать как можно больше о тех днях, чтобы память о подвиге советских солдат жила вечно. А лучшей наградой за свое мужество считает не медали, а бесконечно голубое мирное небо над Беларусью. Бронислав Карпенко:

В народе мы слышим: «Мы помним». И второе: «Мы вместе». Когда я обращаюсь к молодежи, два этих понятия стараюсь им втолковать. Мы помним, что мы ветераны войны, благодарим вас, людей послевоенного поколения, особенно школьников или студентов, что вы помните, какой ценой завоевана эта победа, сколько людей полегло на той войне. Память о них должна заставлять нас быть готовыми не только помнить их, но готовить себя, чтобы быть готовым к защите своей Родины. Сделать так, как это делали люди старшего поколения.