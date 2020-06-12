В Беларуси проведено почти 700 тысяч исследований на коронавирус

Новости Беларуси. Данные Минздрава по ситуации с коронавирусом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает ведомство, к этому дню выздоровели и выписаны 27 тысяч 760 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID.

Медики проводят масштабную работу по выявлению новых случаев заболевания. С начала вспышки эпидемии было проведено почти 700 тысяч исследований. С положительным тестом зарегистрированы 52 тысячи 520 человек.