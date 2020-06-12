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В Беларуси проведено почти 700 тысяч исследований на коронавирус

12 июня 2020 15:32
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Новости Беларуси. Данные Минздрава по ситуации с коронавирусом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проведено почти 700 тысяч исследований на коронавирус-1

Как сообщает ведомство, к этому дню выздоровели и выписаны 27 тысяч 760 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID.

Медики проводят масштабную работу по выявлению новых случаев заболевания. С начала вспышки эпидемии было проведено почти 700 тысяч исследований. С положительным тестом зарегистрированы 52 тысячи 520 человек.

В Беларуси проведено почти 700 тысяч исследований на коронавирус-4

К сожалению, в некоторых случаях врачи оказываются бессильны перед вирусом. За период распространения инфекции на территории страны умерли 298 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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