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Глава «Совета отцов»: «80% пап, которые пришли к нам, будучи в разводе, восстановили семьи»

12 июня 2020 15:35
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Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Глава «Совета отцов»: «80% пап, которые пришли к нам, будучи в разводе, восстановили семьи»-1

Александр Величко, председатель общественного объединения «Совет отцов»:
Первая позиция, которая наша, – мы категорически против разводов. Мы намерены прилагать все усилия для того, чтобы бороться с этим.

В случае если, вот приходят у нас папы, которые говорят – всё, уже случился развод, что делать? Максимально сократить дистанцию между вами и домом, где живет ваш ребёнок.

И наши папы, следующие рекомендациям – у нас примерно такая статистика: 80% пап, которые пришли к нам, будучи в разводе, восстановили семьи. И это не сотни. Это всего десяток человек. Но мы всего третий год только работаем в этих программах, и мы намерены бороться с этим.

# Брак и семья # общество # Александр Величко

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