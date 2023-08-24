В общественном транспорте Минска посчитают пассажиров-льготников. Для чего это сделают?

Новости Беларуси. В Минске осенью посчитают, сколько пассажиров пользуется общественным транспортом на льготных условиях. Для этого с сентября на городских маршрутах начнут проводить своеобразный эксперимент, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первыми участниками станут ребята из двух колледжей и шести школ. Напомним, они имеют право на бесплатный проезд. В начале учебного года им выдадут специальные смарт-карты, которые нужно будет прикладывать к валидатору. Это позволит понять, каким видом транспорта чаще всего пользуются учащиеся и при необходимости оптимизировать работу автобусов, троллейбусов и трамваев.