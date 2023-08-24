В общественном транспорте Минска посчитают пассажиров-льготников. Для чего это сделают?
Новости Беларуси. В Минске осенью посчитают, сколько пассажиров пользуется общественным транспортом на льготных условиях. Для этого с сентября на городских маршрутах начнут проводить своеобразный эксперимент, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Первыми участниками станут ребята из двух колледжей и шести школ. Напомним, они имеют право на бесплатный проезд. В начале учебного года им выдадут специальные смарт-карты, которые нужно будет прикладывать к валидатору. Это позволит понять, каким видом транспорта чаще всего пользуются учащиеся и при необходимости оптимизировать работу автобусов, троллейбусов и трамваев.
Елена Громыко, пресс-секретарь Минсктранса:
Это своего рода система подсчета пассажиров. В настоящий момент автоматическая система оплаты и контроля проезда позволяет зафиксировать только пассажиров, которые оплатили проезд, то есть только по валидации. Поэтому такой эксперимент будет рассчитан и на другие категории граждан. Если, допустим, у человека проездной, льготный документ, у того же самого школьника, в любом случае карта учащегося, которая дает ему право бесплатного проезда, должна быть при нем.
На учащихся транспортный эксперимент не завершится. В октябре смарт-карты начнут выдавать другим группам льготников. Например, инвалидам и ветеранам. Каждый из них получит спецпроездные до начала 2024 года. Уже изготовлено 200 тысяч таких карточек.