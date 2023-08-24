Артём Лебедько получил 3,5 года колонии за финансирование экстремистских организаций

Новости Беларуси. Три с половиной года колонии за финансирование экстремистской деятельности. Минский городской суд огласил обвинительный приговор по делу Артема Лебедько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году подсудимый, используя банковский счет, переводил деньги трем организациям, которые запрещены в нашей стране. Кроме того, платежи проводились и через встроенную платежную систему одной из соцсетей. Свою вину Лебедько не признал. Однако причастность к совершенным преступлениям установлена при осмотре его мобильного телефона. В памяти гаджета сохранилась история проведения транзакций.

Роман Бизюк, старший прокурор отдела прокуратуры Минска:

Обвиняемый с августа по ноябрь 2020 года с использованием мобильного телефона и встроенной в социальную сеть платежной системы Facebook fundraising при помощи организованного и управляемого представителями экстремистского формирования Byhelp, BYSOL, «Белорусский фонд партийной солидарности» сбора денежных средств перевел на банковские счета, подконтрольные указанным экстремистским формированиям, денежные средства в безналичной форме. С учетом представленных государственным обвинением доказательств Минским городским судом постановлен обвинительный приговор. И на основании санкции статьи 361/2 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.