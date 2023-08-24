Катание на байдарках – прекрасный отдых. Инструктор рассказал, что нужно знать перед сплавом

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

А вот бы научиться управлять настоящим судном... Например, можно прокатиться на байдарках. Такие водные прогулки – идеальный вариант для всех, кто хочет покорить водную стихию. Танцующие кувшинки, хороводы рыб и живописные пейзажи – то, что нужно в летний зной. Вооружаемся веслами и вперед познавать красоты Синеокой.

Артем Назаров, инструктор по сплавам на байдарках:

Сплав на байдарках в последнее время начал сильно набирать популярность, еще лет 5 назад мало людей знало о таком виде отдыха. И для многих это было что-то интересное и непонятное. Это и выезд на природу. Довольно активное мероприятие. Готовимся к водной прогулке и проходим обязательный инструктаж. Капитан должен знать, как управлять своим судном.

Артем Назаров:

Первое требование – в байдарке нельзя стоять в полный рост. Когда мы становимся в байдарке в полный рост, байдарка скользит по воде, мы теряем равновесие и просто выходим из нее. Байдарка остается ровно стоять на воде, а мы находимся рядом с ней, но тоже в воде. Второй момент – неприятности при посадке и высадке. Кто первый садится в байдарку, но как только два человека начинают одновременно выполнять какие-то действия, садиться в байдарку или выходить из байдарки, обязательно кто-то выйдет не в ту сторону берега. Поэтому все делаем по очереди и сообща. Если мы в байдарку заходим сразу двумя ногами, то же самое, что мы в ней стоим, таким образом мы можем потерять равновесие и вывалиться из байдарки.

Сплавляемся по реке Свислочь, обычно в этом месте у нас заканчивается первая часть маршрута. Он начинается от водохранилища Дроздов, потом мы проходим вдоль футбольного манежа, потом приходим сюда, на этом пляже заканчиваем. Правая рука держит весло, в левой руке весло свободно себя чувствует. Размещайте весло так, чтобы правая лопасть была перпендикулярна поверхности воды. Сейчас нам необходимо повернуть влево, для этого я могу сделать более сильный гребок с правой стороны, тем самым вращать байдарку, могу пропустить один слева и два справа. Если мне необходимо более эффективно совершить какой-то маневр, то я могу прибегнуть к обратному гребку. Мы прямые гребки делаем, от носа к карме тянем весло, а обратный гребок – от кармы к носу. И вот мы разворачиваемся на месте.

Настоящим пиратам все по плечу. А ведь бушующие реки – серьезная полоса препятствий. Бревна, водопады и быстрое течение – фонтан эмоций вам обеспечен. Артем Назаров:

В среднем сплавы происходят в районе 5 километров в час. Это складывается чаще всего из скорости течения воды и работы людей, в среднем скорость течения рек в Беларуси – это 2-3 километра в час. И остальная скорость добирается за счет того, что люди управляют байдаркой, но это в формате отдыха. Конечно, если использовать более агрессивный метод управления и стремиться именно к скорости, то байдарку можно разогнать до 10 километров в час. А вдруг что-то пойдет не так? Первый сплав – всегда самый страшный, но опытный инструктор развеет панику. Проверено на себе.