«В нём много микроэлементов полезных». Гомельский район открыл сезон заготовки берёзового сока

Новости Беларуси. Напиток здоровья с ароматом весны. Сезон заготовки березового сока первым в Беларуси открыл Гомельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока деревья не очень охотно делятся своими дарами, но вскоре сокодвижение пойдет активнее. Как долго в этом сезоне можно будет собирать полезный напиток и сколько будет стоить литр древесного фреша? Знает Анна Корольчук.

Валерий Медведев, лесничий Долголесского лесничества:

Это дерево диаметром 28 сантиметров. Здесь мы подсочили березу. Она делается на уровне 50 сантиметров от края земли до лотка. Для Валерия Медведева это уже 20-й сезон заготовки березового сока. Настоящая горячая пора, нужно выбрать и подготовить деревья, правильно сделать подсочки, а после сбора слезы заживить надрезы, соблюдая технологию. По словам лесничего, весенний напиток пользуется все большим спросом. Сок люди закупают сотнями литров.

Анна Корольчук, корреспондент:

Чем полезен сок? Валерий Медведев:

Березовый сок полезен тем, что он все органы чистит: почки, печень. В нем много микроэлементов полезных, веществ, витаминов. Пейте березовый сок на здоровье.

И правда, березовый сок – лучший помощник при весеннем авитаминозе. В состав входят витамины, фруктовый сахар, органические кислоты. Лечебный эффект он получает, когда в стволе дерева начинается сокодвижение – в пути от корней к кроне вода насыщается полезными веществами. Длится этот процесс всего несколько недель в году.

Анна Корольчук:

Заготовка березового сока длится с момента таяния снега до распускания почек. Если ориентироваться по астрономическим признакам, то обычно березы созревают ко дню весеннего равноденствия, то есть 21 марта. Значит, самое время отправляться за целебным напитком. Обычно береза дает около 2 литров сока в сутки, но при нужной погоде с крупного дерева можно получить и 7 литров «живой слезы». Заявки на фреш из деревьев от людей начали поступать еще с середины февраля. Литр в этом сезоне обойдется в 25 копеек (питьевая вода дороже), причем впервые лесхоз предложит покупателям свою тару. К процессу заготовки могут присоединяться и желающие самостоятельно собирать сок в рощах. Но с разрешения.

Екатерина Журо, помощник лесничего Долголесского лесничества:

Население приходит, мы выдаем справочку через лесника, определяем какой-то квартал, выдел, площадь. Он обращается к нашему леснику, и лесники показывают место, сколько деревьев. И люди уже сами делают заготовку, устанавливают себе сок.