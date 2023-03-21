Андрей Швед: «Нам необходимо всем объединиться, как один кулак сжаться и не ослаблять нашу работу»

Новости Беларуси. О необходимости за глобальным видеть частное и не пренебрегать рутинной работой 21 марта шла речь на совещании с участием Президента во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент обеспечил пищей для размышления и конкретными поручениями. Анализом работы силового блока страны теперь, как единый кулак, будут заниматься Генпрокуратура, Верховный суд и Госсекретариат.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Нам необходимо всем объединиться, как один кулак сжаться и не ослаблять нашу работу. Акцентировали внимание на недостатках и предварительного следствия, и кадровой, идеологической работы. И со СМИ в том числе. Одним словом, достаточно большой спектр вопросов. На мой взгляд, разговор состоялся предметным, конкретным. Глава государства дал четкие поручения, в том числе об усилении координирующей роли прокуратуры. В том числе и по проведению аналитики и внесению оперативных предложений по искоренению тех или иных негативных последствий.

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