«Есть же и недостатки». Как прошло совещание Лукашенко с силовым блоком?

Новости Беларуси. О необходимости за глобальным видеть частное и не пренебрегать рутинной работой 21 марта шла речь на совещании с участием Президента во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Широкий состав – представители всех силовых ведомств, ответственных за обеспечение охраны правопорядка и безопасности страны. Ведь тревожные тенденции лишь усиливаются на общем фоне событий, происходящих вокруг нашей страны. Очевидно, что отдельных дельцов беспокоит мир на белорусской земле и они всеми силами продолжают раскачивать ситуацию. Готовы ли к такому давлению силовики? В чем преуспеваем, а в чем недорабатываем?

Обычно каждое из ведомств подводит итоги на коллегиях, так было и в 2023 году, но… Ситуация требует объективной оценки сверху. Ее дал глава государства. Александр Лукашенко впервые высказался о проведении спецоперации по ликвидации террориста в Гродно, дал поручение проинформировать об этом белорусов. Во Дворце весь цвет силовых структур Беларуси. Представители МВД, КГБ, прокуратуры, Минобороны, Госсекретариат. В свете событий последних недель можно было бы предположить, что поводом для того масштабного и обстоятельного разговора станут инциденты в Мачулищах и Гродно, но на старте трехчасового разговора глава государства озвучивает куда более рутинную повестку. Да, все ведомства уже провели итоговые коллегии, доложили о своих успехах, но все ли нюансы учли?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как я заметил, тенденция и тренд серьезный, чтобы показать себя в хорошем свете. Это не вранье. Это действительно так. У наших силовиков дела идут неплохо. Но есть же и недостатки. И я не такой глубокий профессионал, как генеральный прокурор, допустим, чтобы дать оценку по вашим письменным докладам (читать далее). Генпрокурору явно было о чем рассказать. Далеко не все стоит озвучивать публично – это, скорее, для внутреннего пользования и пользы общего дела. Нет, Андрей Швед не только критиковал. Отметил и положительные тенденции как, например, уменьшение количества «наркотических» дел, но растет количество происшествий на дороге. На примере одной из самых страшных аварий за всю историю суверенной Беларуси генпрокурор объясняет, чем чревато неумение объективно оценивать положение дел и обстановку. Обманывая других, можно обмануть себя.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Участники ДТП, автомобиль МАЗ два года не проходил техосмотр. А в этом злополучном маршрутном такси, где 15 посадочных мест, ехали 19 человек, т.е. в погоне за наживой грузоперевозчик просто, как селедок, натолкал туда людей. Мы сейчас проверили: в службе Миноблтранса более 100 грузовиков ездят без техосмотра. И это только в одном предприятии. А в масштабах страны сейчас ведется тотальная проверка. Там ехали школьники. Почему они там ехали? Потому что сломался школьный автобус, а органы местной власти не обеспечили оперативную замену. Дети были вынуждены ездить в маршрутном такси. В результате два ребенка погибли, два – получили телесные повреждения. Совокупность факторов. Этот пример показывает, что подзабыли, самоуспокоились, отошли от того, что нет мелочей. Каждый должен на своем месте обеспечивать реализацию тех задач, которые на него возложены.

Что касается рецидивистов, генпрокурор озвучивает весьма тревожные цифры: 40 % преступлений совершают ранее судимые лица. 38 % осужденных за насилие, оказавшись на свободе, берутся за старое и совершают сексуальные преступления в отношении в том числе детей. Что совсем недопустимо, с учетом ситуации на внешнем контуре, отсутствие дисциплины в армии. Главнокомандующий настоятельно рекомендует ответственным заняться этим вопросом.

Александр Лукашенко:

Настораживают факты преступлений среди военнослужащих, в том числе совершенных офицерами различных силовых структур. В чем причина таких явлений? Я много раз указывал министру обороны на недопустимость того, что порой происходит в воинских подразделениях. В целом у нас не все гладко вообще с воинской дисциплиной. Мы прекрасно видим и понимаем все, что происходит на рубежах нашей страны. Вопрос – в полной ли мере мы обеспечиваем безопасность нашего государства и граждан? Сегодня от выступающих и тех, кто захочет выступить сегодня в дебатах, жду анализа причин подобного негатива и конкретных предложений по наведению порядка. Какие проблемы есть в силовых ведомствах и что нужно сделать для их устранения? Ответ на этот вопрос искали более трех часов без присутствия журналистов. Вопросы безопасности того требуют, но по итогу с совещания участники уходили молча, в задумчивости. Андрей Швед: «Нам необходимо всем объединиться, как один кулак сжаться и не ослаблять нашу работу» (подробности здесь).

Кстати, совсем недавно о работе силовиков расспросили белорусов. Оценка работы следующая: 94 % респондентов чувствуют себя в безопасности в нашей стране. 77 % процентов считают эффективными те меры, которые принимают, дабы предотвратить угрозы нацбезопасности. Что же, весьма лестная оценка.