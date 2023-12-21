Лукашенко: экономику не обманешь – если заморозить цену, где нельзя, завтра исчезнет товар!

C Нового года должна быть четкая и понятная система регулирования цен. Об этом глава государства заявил на совещании по ценовой политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот вопрос находится на постоянном контроле. О том, что в скором времени его обсудят досконально, Александр Лукашенко заявил еще в октябре во время рабочей поездки в Минский район. В 2022 году из-за роста инфляции был принят целый ряд мер, касающихся регулирования ценообразования. Решения позволили стабилизировать ситуацию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу предупредить о главной ошибке журналистов, в том числе и государственных служащих. Когда было поручено правительству заняться этой проблемой, речь не шла о замораживании или даже сдерживании цен. Речь шла о регулировании ценообразования. Где-то сдерживали. Где-то цены подрастали. Экономику не обманешь. И не было никакой глупости, чтобы мы действовали вроде бы против законов экономики. В этом зале достаточно людей, которые в элементах и минимальных вопросах экономики разбираются. И мы прекрасно понимаем, что если заморозить цену там, где ее нельзя заморозить, завтра исчезнет товар. Никто в убыток работать не будет. Из этого исходили. Сегодня мы обращаемся к этому вопросу публично и в таком составе, в котором предлагало правительство. В текущем году значительно снизилась инфляция. Ситуация на рынке складывается абсолютно нормальная, но на этом останавливаться нельзя. Чтобы проанализировать развитие и дальнейшее совершенствование системы регулирования цен, во Дворец Независимости пригласили тех, кто производит, продает товар и управляет процессами на рынке. Справедливый подход – неизменное требование главы государства.

Александр Лукашенко:

Нам удалось в какой-то степени эту лошадь поставить в станок, как в народе говорят. Но поскольку это вопрос справедливости, мы от этого вопроса уйти не можем, это вопрос № 1 у нашего народа. И никакого популизма (обращаю внимание на тех, кто вякать начнет завтра) здесь нет. Никакого популизма перед электоральной кампанией! Мы к этому вопросу обращались постоянно. Но поскольку он не решался, было принято волевое решение. Вы были свидетельством тому. Поэтому сегодня у нас очередное совещание (подробности). Вот у вас 3 % в год прирост по каким-то группам товаров или в целом, и все. В первом квартале процент, во втором процент, в третьем. А в четвертом дефляция 0,1. И люди будут понимать, как им выстраивать ценообразование. Должна быть четкая, понятная система!