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В Минске определили победителей турнира «Сила закона»

21 декабря 2023 13:38
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В Минске определили победителей турнира «Сила закона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изначально на победу претендовали почти 30 тысяч школьников со всей страны. В финал вышел 21 участник.

В Минске определили победителей турнира «Сила закона»-1

Ребятам предстояло проявить знание основ законодательства, после чего написать небольшое эссе. Этот этап стал новацией третьего сезона. Оценивало работы профессиональное жюри из числа опытных юристов. Каждый год тема заданий меняется. Приближается единый день голосования, и нынешний турнир посвятили народовластию в Беларуси. Формирование правовой культуры с малых лет – такова цель конкурса.

В Минске определили победителей турнира «Сила закона»-4

Александр Готто, учащийся средней школы № 130 Минска:
В любой сфере деятельности, где бы человек ни работал, он обязан знать законы. Незнание закона не освободит его от ответственности. Поэтому, как по мне, каждый гражданин Республики Беларусь обязан знать законы.

В Минске определили победителей турнира «Сила закона»-7

Вячеслав Бекета, заместитель директора Национального центра правовой информации Беларуси:
Участие ребят в этом турнире («Сила закона») я считаю очень важным, так как через два года они приобретут новый статус, статус избирателя. И поэтому знание основ государственного устройства, законодательства Республики Беларусь им во многом поможет в жизни.

Финалисты турнира сегодня, 21 декабря, также посетили с экскурсией Центральную избирательную комиссию и Дом правительства.

# Конкурс # общество # Вячеслав Бекета

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