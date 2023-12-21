Верховный Суд разъяснил вопросы прекращения трудовых договоров

Белорусские суды в 40 % случаях удовлетворяют требования истцов о восстановлении на работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В год рассматривается более трех тысяч гражданских дел по трудовым спорам.

Практику применения законодательства об их прекращении рассмотрели сегодня, 21 декабря, на Пленуме Верховного суда Беларуси. Трудовой кодекс в стране за 25 лет менялся более 30 раз, и судебная система должна четко реагировать на нововведения. Во главе угла – социальная справедливость.

Андрей Забара, заместитель председателя Верховного Суда Беларуси:

Право на труд – это не только право работника на выбор, но и обязанность со стороны государства оказать помощь работнику в этом выборе и предоставить гарантии защиты его трудовых прав в случае их нарушения, в том числе защиты судебной. Рассмотрения трудовых споров оперативные, качественные независимым беспристрастным судом позволяет своевременно восстановить нарушенные права работника в случае их нарушения. Создают защиту работнику от административного произвола со стороны нанимателя. Позволяет также учесть и законные интересы самого нанимателя.