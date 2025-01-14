В Несвижском музее открылся новый зал постоянной экспозиции «Беларусь XXI века»

В Несвижском историко-краеведческом музее открылся новый зал постоянной экспозиции «Беларусь XXI века», рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
В Несвижском историко-краеведческом музее открылся новый зал постоянной экспозиции «Беларусь XXI века», рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь можно увидеть достижения суверенного независимого государства. Представлено 4 направления: политика, экономика, культура и спорт. Период от 1990 года до настоящего времени. В основе выставки – копии и фотографии документов из фондов историко-краеведческого музея, а еще медали.
Также есть предметы интерьера: часы, посуда, книги. Некоторые из них переданы организациями и предприятиями Несвижского района. Имеется электронный носитель информации.
Татьяна Бирюкова, научный сотрудник Несвижского историко-краеведческого музея:
То, что не вошло в основную экспозицию нашего музея, в эти четыре раздела, которые разделены, наша постоянная экспозиция, можно просмотреть в инфокиоске. Они оцифрованы, размещены в презентации. И каждый посетитель, который посещает наш музей, проходит по этому залу, может подойти к информационному киоску и просмотреть, пролистать те разделы, документы, почетные грамоты, фотографии.
Людмила Матусевич, директор Несвижского историко-краеведческого музея:
История нашего замечательного города, а также района продолжает развиваться и сегодня. И, конечно же, историко-краеведческий музей дал возможность не только жителям, но и гостям нашего города, собрав такую большую, весомую информацию, которая находится в легкой доступности для каждого.
Молодому поколению мы должны рекомендовать посещать именно эту экспозицию для того, чтобы они знали, где творили их родные и близкие, которые оставили весомый вклад на нашей несвижской земле.
А еще в музее стартовал зимний арт-проект «Глиняный DRIVE». Направлен он на развитие декоративно-прикладного искусство. Мастера учат ребят и взрослых гончарному мастерству: изготовлению и росписи глиняных елочных игрушек.
Мне очень понравилось делать эти игрушки из глины, и буду просить маму, чтобы меня сюда записала. Эту игрушку я подарю своей бабушке.
Немножко отдохнула от рабочего дня. Несложно. Очень даже интересный процесс. Взяли кусочек глины, который нам подготовили наши учителя, скажем так, раскатали здесь блинчик такой. Взяли шаблоны, вырезали все, подождали, пока оно все затвердеет, и решили это все разрисовать.
Окунуться в волшебную творческую атмосферу может каждый желающий.