В Несвижском музее открылся новый зал постоянной экспозиции «Беларусь XXI века»

В Несвижском историко-краеведческом музее открылся новый зал постоянной экспозиции «Беларусь XXI века», рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь можно увидеть достижения суверенного независимого государства. Представлено 4 направления: политика, экономика, культура и спорт. Период от 1990 года до настоящего времени. В основе выставки – копии и фотографии документов из фондов историко-краеведческого музея, а еще медали. Также есть предметы интерьера: часы, посуда, книги. Некоторые из них переданы организациями и предприятиями Несвижского района. Имеется электронный носитель информации.

Татьяна Бирюкова, научный сотрудник Несвижского историко-краеведческого музея:

То, что не вошло в основную экспозицию нашего музея, в эти четыре раздела, которые разделены, наша постоянная экспозиция, можно просмотреть в инфокиоске. Они оцифрованы, размещены в презентации. И каждый посетитель, который посещает наш музей, проходит по этому залу, может подойти к информационному киоску и просмотреть, пролистать те разделы, документы, почетные грамоты, фотографии.

Людмила Матусевич, директор Несвижского историко-краеведческого музея:

История нашего замечательного города, а также района продолжает развиваться и сегодня. И, конечно же, историко-краеведческий музей дал возможность не только жителям, но и гостям нашего города, собрав такую большую, весомую информацию, которая находится в легкой доступности для каждого. Молодому поколению мы должны рекомендовать посещать именно эту экспозицию для того, чтобы они знали, где творили их родные и близкие, которые оставили весомый вклад на нашей несвижской земле.

А еще в музее стартовал зимний арт-проект «Глиняный DRIVE». Направлен он на развитие декоративно-прикладного искусство. Мастера учат ребят и взрослых гончарному мастерству: изготовлению и росписи глиняных елочных игрушек.

Мне очень понравилось делать эти игрушки из глины, и буду просить маму, чтобы меня сюда записала. Эту игрушку я подарю своей бабушке.