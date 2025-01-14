В Минской области увеличили объёмы ремонта дорог

В Минской области увеличили объемы ремонта дорог в населенных пунктах. Обновили около 200 придомовых территорий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Минской области увеличили объемы ремонта дорог в населенных пунктах. Обновили около 200 придомовых территорий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В 2025-м, который объявлен в стране Годом благоустройства, наведению порядка уделят особое внимание. К вопросу будут подходить комплексно. Акцент в том числе сделают на озеленении. В этом году в регионе планируют высадить почти 30 тысяч деревьев и кустарников.
Современная детская площадка и чистые улицы. Это один из дворов Березино. Наведению порядка здесь уделяют большое внимание. Помогает не только местная власть. Инициативу проявляют и сами жители.
Игорь Макеенков, житель Березино:
Качели как-то подварил. Собираются средства, потом начинается ремонт. Все вокруг облагораживается.
В 2024 году в Березино капитально обновили почти 10 дворовых территорий. Особое внимание уделили капремонту жилых домов. Установили детские игровые, спортивные комплексы, малые архитектурные формы.
Павел Ковалев, житель Березино:
Ранее не было установлено ни турников, качели были одни. Сейчас немного установили, дополнили наш двор. Приятно выйти малышам, поиграть. Город постоянно преображается, качество дорог улучшается.
Масштабные работы провели не только в райцентре, но и в сельской местности. В деревнях и поселках обновили 12 километров дорог. Новый облик обрел и агрогородок Поплавы. После обращения граждан здесь заасфальтировали все улицы, благоустроили и территорию возле школы, установили современную детскую площадку.
Подробнее в видеоматериале.