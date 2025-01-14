В Минской области увеличили объёмы ремонта дорог

В Минской области увеличили объемы ремонта дорог в населенных пунктах. Обновили около 200 придомовых территорий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2025-м, который объявлен в стране Годом благоустройства, наведению порядка уделят особое внимание. К вопросу будут подходить комплексно. Акцент в том числе сделают на озеленении. В этом году в регионе планируют высадить почти 30 тысяч деревьев и кустарников.

Современная детская площадка и чистые улицы. Это один из дворов Березино. Наведению порядка здесь уделяют большое внимание. Помогает не только местная власть. Инициативу проявляют и сами жители.