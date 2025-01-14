Прямой эфир

В Минской области увеличили объёмы ремонта дорог

14 января 2025 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минской области увеличили объемы ремонта дорог в населенных пунктах. Обновили около 200 придомовых территорий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области увеличили объёмы ремонта дорог-2

В 2025-м, который объявлен в стране Годом благоустройства, наведению порядка уделят особое внимание. К вопросу будут подходить комплексно. Акцент в том числе сделают на озеленении. В этом году в регионе планируют высадить почти 30 тысяч деревьев и кустарников. 

Современная детская площадка и чистые улицы. Это один из дворов Березино. Наведению порядка здесь уделяют большое внимание. Помогает не только местная власть. Инициативу проявляют и сами жители.

В Минской области увеличили объёмы ремонта дорог-4

Игорь Макеенков, житель Березино:
Качели как-то подварил. Собираются средства, потом начинается ремонт. Все вокруг облагораживается.

В Минской области увеличили объёмы ремонта дорог-6

В 2024 году в Березино капитально обновили почти 10 дворовых территорий. Особое внимание уделили капремонту жилых домов. Установили детские игровые, спортивные комплексы, малые архитектурные формы.

В Минской области увеличили объёмы ремонта дорог-8

Павел Ковалев, житель Березино:
Ранее не было установлено ни турников, качели были одни. Сейчас немного установили, дополнили наш двор. Приятно выйти малышам, поиграть. Город постоянно преображается, качество дорог улучшается.

В Минской области увеличили объёмы ремонта дорог-10

Масштабные работы провели не только в райцентре, но и в сельской местности. В деревнях и поселках обновили 12 километров дорог. Новый облик обрел и агрогородок Поплавы. После обращения граждан здесь заасфальтировали все улицы, благоустроили и территорию возле школы, установили современную детскую площадку.

Подробнее в видеоматериале.

# Год благоустройства

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: нам нужна нормальная жизнь и нормальная работа предприятий
14 января 2025 14:04

Лукашенко: нам нужна нормальная жизнь и нормальная работа предприятий

Вилейский район привлек 200 млн инвестиций на развитие промышленности
14 января 2025 14:01

Вилейский район привлек 200 млн инвестиций на развитие промышленности

Лукашенко: формула справедливости в ценообразовании должна присутствовать
14 января 2025 13:53

Лукашенко: формула справедливости в ценообразовании должна присутствовать