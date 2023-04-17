В Гомельском районе возродили обряд «Вождение Сулы», и вот в чём его суть

Новости Беларуси. Древний обряд «Вождение Сулы» провели 17 апреля в Гомельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действо разворачивается на второй день Пасхи и носит сакральный смысл. В 2023 году в нем приняли участие более 100 человек. Как в XXI веке возродилась эта локальная традиция и зачем ее сохраняют сельчане? Узнавала Анна Корольчук.

Этой традиции уже не одно столетие. С древних времен жители Гадичево и Маркович выходили на второй день Пасхи для проведения обряда, посвященного плодородию, здоровью людей и защите деревень от небесной стихии, в особенности от грозы.

Наталья Кадетова, заведующая филиалом Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф. Шклярова:

Не просто так название Сулы [ударение на последний слог – прим. ред.]. Сула – это наконечник стрелы. Можно сказать, это точка старта большого старта весенних стрельных обрядов. Об этом очень много исследователи разные писали, в том числе наш музей занимается этими обрядами. Он входит в земледельческий цикл обрядов. Если мы поднимем мифологию, которая лежит в основе, то дойдем до Перуна, перуновых стрел. И тогда станет понятно, почему Перун и почему стрелы.

Каждое движение и слово тех, кто «водит Сулу», имеет сакральный смысл. Сначала действо разворачивается в поле с озимыми – в середине хоровода стоят маленькие дети, которые символизируют семена ржи. Женщины просят землю пробудиться ото сна, а солнце – обогреть ростки лучами. Затем шествие с песнями выдвигается в деревню. На каждом перекрестке участники водят хороводы – их называют «танки» [ударение на последний слог]. К ним присоединяются все желающие – для старожил это воспоминания о детстве.

– Раньше же в каждом доме были вышиванки, сундуки трещали.

– Просто Пасха была, и все же оставляли весь наряд к Пасхе, к воскресенью.

– Рубашки кветками, фартуки вышивали.

– Белые передники вышитые, да. Все шли нарядные.

Анна Корольчук, корреспондент:

Если бы не эта молодежь, обряд «Вождения Сулы» канул бы в лету. В 1967 году его проведение запретила местная власть. И только спустя 40 лет уже новое поколение возродило традицию. А в 2019 году локальный обряд получил статус историко-культурной ценности Беларуси. Новое дыхание дал житель Марковичей Виктор Шипков. Многодетный отец и сельский участковый все свободное время отдает изучению истории и культуры родного края. Собирает фольклор, создает аутентичные национальные костюмы и поддерживает традиции. Кстати, именно благодаря ему ценность «Вождения Сулы» признали на национальном уровне.

Виктор Шипков, народный мастер Беларуси:

Мы ўзнавілі і траекторыю, па якой гэты абрад адбываўся за вёскай Гадзічава. У самым пачатку мы проста заводзілі каля школы гэты танок, абыходзілі вёску і завяршалі ў школе. Сёння мы ўжо прыблізіліся да аўтэнтычнага маршруту, які напамінае вось гэтую вілюгу, след ад маланкі. За свою этнографическую и исследовательскую работу в 2023 году Виктор получил звание народного мастера Беларуси. Но главное – ему удалось собрать вокруг себя большую команду энтузиастов. Уроженка Маркович Карина Волкова работает в областном центре на скорой

Карина Волкова, жительница Гомеля:

Даже когда в Минске училась и работала, каждый год все равно приезжала и участвовала. Мне интересно: веселье, много знакомых лиц всегда встречаю. И хочется, чтобы это все не останавливалось и с каждым годом продолжалось. Завершается шествие в центре Маркович, где жители соседних населенных пунктов христосуются. Праздник заканчивается совместным угощением и гулянием.