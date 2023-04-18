В Овальном зале рассмотрят изменения в закон о СМИ, Лесной и Налоговый кодексы

Новости Беларуси. Заседание 9-й сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси состоится сегодня, 18 апреля. В Овальном зале депутаты рассмотрят в частности изменения в закон о СМИ, Лесной и Налоговый кодексы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недавно Указом Президента актуализированы подходы к развитию национальных средств массовой информации. Говоря о необходимости нововведений, эксперты отмечают, что практика применения законодательства сегодня требует повышения правовой грамотности учредителей СМИ.