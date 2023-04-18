В Овальном зале рассмотрят изменения в закон о СМИ, Лесной и Налоговый кодексы
Новости Беларуси. Заседание 9-й сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси состоится сегодня, 18 апреля. В Овальном зале депутаты рассмотрят в частности изменения в закон о СМИ, Лесной и Налоговый кодексы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недавно Указом Президента актуализированы подходы к развитию национальных средств массовой информации. Говоря о необходимости нововведений, эксперты отмечают, что практика применения законодательства сегодня требует повышения правовой грамотности учредителей СМИ.
Что касается решений о налогообложении, то, как поручал глава государства, в их основу заложен принцип простоты и понятности для каждого, а также ответ на объективную реальность, ведь первоочередное сейчас – обеспечение бюджетной устойчивости.
Если же говорить об изменениях Лесного кодекса, то они уточняют отношения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства нашего зеленого золота – леса занимают более 40 % территории страны, но Президент ставил задачу занять ими каждый пустующий участок.
Депутаты сегодня также рассмотрят ряд международных документов, которые затрагивают вопросы ядерной энергетики, военно-технического сотрудничества с Россией, содействия во взаимной торговле с Сирийской Арабской Республикой.