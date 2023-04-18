В Минске прошёл областной этап конкурса «Сила закона»

Новости Беларуси. В столице прошел областной этап конкурса «Сила закона». Его участниками стали представители 9 команд, это 45 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс проводится второй раз. Старшеклассникам предстояло ответить на вопросы, касающиеся сферы законодательства, молодежной политики. Задания также по истории и правилам дорожного движения. По результатам конкурса только три команды отправятся на республиканский этап. Тем не менее все получили подарки.

Кира Новик, учащаяся Копыльского государственного колледжа: Конкурс предполагает интересные знания навыки, чтобы поумнеть, представить достойно свой колледж. Доказать, что ты лучше и умнее.

Виктория Корзун, учащаяся Копыльского государственного колледжа: Подготовка к конкурсу была серьезной. Я прочитала много статей, связанными с Конституциями, правом и законами. И интересовалась подобными конкурсами, которые были раньше.

Татьяна Клишевич, второй секретарь Минского областного комитета БРСМ:

Этот конкурс нужен, чтобы популяризировать правовой аспект среди молодежи, чтобы немножко их в каких-то моментах сориентировать, в каких-то направлениях, которые они менее задействуют в жизни. Чтобы пробудить в них интерес к каким-то новым нюансам.

Уже 27 апреля пройдет республиканский этап конкурса. От Минской области туда отправятся самые лучшие ее представители.