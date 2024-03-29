Польский забор убивает Беловежскую пущу! Что рассказала мониторинговая миссия о состоянии заказника?

Польская «колючка» несет гибель Беловежской пуще. Наши специалисты, экологи и лесники забили тревогу, как только у рубежей с нашей страной, на территории реликтового леса, начал расти железный занавес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Целых два года понадобилось, чтобы привлечь внимание общественности и международных организаций к проблеме. Наконец-то услышали.

Мониторинговая миссия, в состав которой вошли международные эксперты из ЮНЕСКО и МСОП, несколько дней работала на территории Беларуси и Польши, чтобы оценить, какое влияние забор оказывает на экосистемы Беловежской пущи. Каков вердикт специалистов? Расскажет Дарья Седун.

Протяженность 186 километров. Высота пять с половиной метров. Под землей бетонные плиты. Железный занавес в Беловежской пуще вырос всего два года назад. Уже сегодня ученые отмечают необратимые изменения экосистемы заказника. Теперь главные опасения наших экспертов подтвердили и специалисты ЮНЕСКО: царь реликтового леса гибнет.

Александр Корбут, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Миссия два дня работала как в Брестской, так и в Гродненской областях. Мы с 9:00 до 18:00 были непосредственно на границе, прошли все участки, которые на сегодня, по мнению белорусской стороны, подтвердили это и международные эксперты, уже вызывают опасения того, что экосистема гибнет. Специалисты ЮНЕСКО подтвердили негативное влияние польского забора на экосистемы Беловежской пущи.

Одна из ключевых проблем, которую отметили специалисты, – нарушение гидрологического режима. Местами вековые гиганты начали сохнуть, где-то наоборот появились подтопления. Пострадало и биоразнообразие пущи: в лесу, который оставался нетронутым – вдумайтесь, больше 400 лет – появились нехарактерные растения, семена которых, предположительно, занесла на просторы заповедника строительная техника. Вырубили практически три гектара леса. И отмотать назад эти изменения невозможно.