Беженка из Ирака: «Буду рада остаться в Беларуси, потому что здесь спокойно»

Новости Беларуси. Уже больше месяца на границе и 3 недели непосредственно в ТЛЦ находятся беженцы в ожидании гуманитарного коридора. Белорусы делают все возможное, чтобы их поддержать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29-летняя Аван в топе многодетных матерей лагеря беженцев: семь мальчиков и одна девочка. Это самое большое счастье в ее жизни, поэтому будущего для своей семьи в Ираке она просто не видит.

Мы уехали из Ирака, потому что там сейчас невозможно находиться. Нас преследовали, поэтому мы решили найти свое счастье в Европе. Мы до сих пор надеемся, что откроется гуманитарный коридор. Но с каждым днем надежда тает. Сейчас ситуация в лагере достаточно тяжелая, но, понимая, сколько у меня детей и какая передо мной ответственность, я буду рада остаться в Беларуси, потому что здесь спокойно и можно жить. Мы очень благодарны Президенту за то, что он уделяет такое внимание нам. Нам действительно оказывают всю помощь. И мы это очень ценим.

Самому маленькому члену семьи – малышке Луне – полтора года. Сейчас она болеет, с трудом перенесла морозы. От предложения врачей поехать в больницу мать отказалась. Просто физически не может оставить семерых детей на одного мужа. Руслан Абрамчик на границе: с нами находятся специалисты со знанием диалектов, которые смогут наладить контакты с детьми – читайте здесь.

Когда пришли морозы, моя дочка заболела. Мы обратились к медикам, и нам оказали соответствующую помощь. Также предложили госпитализацию, но я отказалась, потому что не могла оставить остальных детей. Я просто не могу оставить своих детей на мужа. Если я поеду в больницу, он один не сможет справиться с семью детьми. Сейчас состояние моей дочки стало немного лучше, но все равно я очень переживаю за нее. У нее повышенная температура, слабость. Медики нам дали антибиотики, и мы с мужем сейчас делаем все возможное, чтобы ребенок как можно быстрее поправился и пришел в норму. Помимо дочки у меня болеют и другие дети. Но у них заболевание проходит в более легкой форме, а за дочку я очень переживаю, потому что моя девочка спит целыми днями, потому что у нее просто нет сил.

Константин Герцев, корреспондент:

Восемь детей, восемь различных судеб. Интересует ли их будущее европейских чиновников – вопрос, ответ на который, увы, отрицательный.