Беженка из Ирака: «Буду рада остаться в Беларуси, потому что здесь спокойно»
Новости Беларуси. Уже больше месяца на границе и 3 недели непосредственно в ТЛЦ находятся беженцы в ожидании гуманитарного коридора. Белорусы делают все возможное, чтобы их поддержать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
29-летняя Аван в топе многодетных матерей лагеря беженцев: семь мальчиков и одна девочка. Это самое большое счастье в ее жизни, поэтому будущего для своей семьи в Ираке она просто не видит.
Мы уехали из Ирака, потому что там сейчас невозможно находиться. Нас преследовали, поэтому мы решили найти свое счастье в Европе. Мы до сих пор надеемся, что откроется гуманитарный коридор. Но с каждым днем надежда тает. Сейчас ситуация в лагере достаточно тяжелая, но, понимая, сколько у меня детей и какая передо мной ответственность, я буду рада остаться в Беларуси, потому что здесь спокойно и можно жить. Мы очень благодарны Президенту за то, что он уделяет такое внимание нам. Нам действительно оказывают всю помощь. И мы это очень ценим.
Самому маленькому члену семьи – малышке Луне – полтора года. Сейчас она болеет, с трудом перенесла морозы. От предложения врачей поехать в больницу мать отказалась. Просто физически не может оставить семерых детей на одного мужа.
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Когда пришли морозы, моя дочка заболела. Мы обратились к медикам, и нам оказали соответствующую помощь. Также предложили госпитализацию, но я отказалась, потому что не могла оставить остальных детей. Я просто не могу оставить своих детей на мужа. Если я поеду в больницу, он один не сможет справиться с семью детьми. Сейчас состояние моей дочки стало немного лучше, но все равно я очень переживаю за нее. У нее повышенная температура, слабость. Медики нам дали антибиотики, и мы с мужем сейчас делаем все возможное, чтобы ребенок как можно быстрее поправился и пришел в норму. Помимо дочки у меня болеют и другие дети. Но у них заболевание проходит в более легкой форме, а за дочку я очень переживаю, потому что моя девочка спит целыми днями, потому что у нее просто нет сил.
Константин Герцев, корреспондент:
Восемь детей, восемь различных судеб. Интересует ли их будущее европейских чиновников – вопрос, ответ на который, увы, отрицательный.
Чтобы прокормить такую семью, ее мужу Аладу приходилось работать на родине по 14 часов в сутки. После бегства из страны с питанием было непросто, сейчас всего хватает, а свободное время молодые родители тратят на развитие детей.
Весь день я и мой муж посвящаем детям. Их нужно накормить и обогреть, уделить внимание их воспитанию. Конечно, нам помогают с едой, и мы это очень ценим. Мы благодарны Беларуси, что нас кормят, обогревают. Нам выдают пакеты сухого молока, детское питание на каждого ребенка, сладости, соки. Мы очень благодарны Президенту за то, что нам уделяется такое внимание. Но, как и все мамы, я желаю счастливого будущего своим детям, поэтому я очень хочу, чтобы мы попали в Европу. И мои дети, как и все, пошли в школу, потом поступили в университет и состоялись как люди в этой жизни.
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