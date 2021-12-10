«Здесь всё очень шикарно, всё очень красиво». В Гомеле зажгли новогоднюю ёлку высотой 32 метра

Новости Беларуси. Новый год становится все ближе – разноцветными огнями засияла главная елка Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высота новогодней красавицы – 32 метра. Яркую картинку на ней создают 150 тысяч пикселей. Верхушка по традиции украшена Вифлеемской звездой. Рядом с елкой открылся «музыкальный сад» с символом 2022 года, тигром, и белоснежными деревьями. До конца января здесь будут звучать известные новогодние мелодии.

Пришли всей семьей на праздник, настроение хорошее. Новый год ждем очень, надеемся, что он будет очень удачный для нашей семьи.

Здесь все очень шикарно, все очень красиво, нам все очень нравится. Малышка первый раз, но ей тоже очень нравится.

Чтобы все было хорошо у всех, чтобы все получалось у всех людей. Всем желаем только хорошего настроения. Самого лучшего нового года желаем.

Над садом – ажурный шатер из 180 светодиодных гирлянд. На площади Ленина развернулась и праздничная торговля – всех желающих радушно приглашают согреться и полакомиться. Следом запустили и остальную праздничную иллюминацию в городе – в скверах появились новые скульптурные композиции. 25 декабря на главной площади откроется резиденция Деда Мороза.