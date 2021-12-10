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«Здесь всё очень шикарно, всё очень красиво». В Гомеле зажгли новогоднюю ёлку высотой 32 метра

10 декабря 2021 19:48
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Новости Беларуси. Новый год становится все ближе – разноцветными огнями засияла главная елка Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Здесь всё очень шикарно, всё очень красиво». В Гомеле зажгли новогоднюю ёлку высотой 32 метра -1

В радостной атмосфере горожане дали старт праздничному сезону вместе с любимыми персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой.  

«Здесь всё очень шикарно, всё очень красиво». В Гомеле зажгли новогоднюю ёлку высотой 32 метра -4

Высота новогодней красавицы – 32 метра. Яркую картинку на ней создают 150 тысяч пикселей. Верхушка по традиции украшена Вифлеемской звездой. Рядом с елкой открылся «музыкальный сад» с символом 2022 года, тигром, и белоснежными деревьями. До конца января здесь будут звучать известные новогодние мелодии.  

«Здесь всё очень шикарно, всё очень красиво». В Гомеле зажгли новогоднюю ёлку высотой 32 метра -7

Елка, елочка, гори!  

«Здесь всё очень шикарно, всё очень красиво». В Гомеле зажгли новогоднюю ёлку высотой 32 метра -10

Пришли всей семьей на праздник, настроение хорошее. Новый год ждем очень, надеемся, что он будет очень удачный для нашей семьи.  

«Здесь всё очень шикарно, всё очень красиво». В Гомеле зажгли новогоднюю ёлку высотой 32 метра -13

Здесь все очень шикарно, все очень красиво, нам все очень нравится. Малышка первый раз, но ей тоже очень нравится.  

«Здесь всё очень шикарно, всё очень красиво». В Гомеле зажгли новогоднюю ёлку высотой 32 метра -16

Счастье семьи – чтобы никто не болел.  

«Здесь всё очень шикарно, всё очень красиво». В Гомеле зажгли новогоднюю ёлку высотой 32 метра -19

Чтобы все было хорошо у всех, чтобы все получалось у всех людей. Всем желаем только хорошего настроения. Самого лучшего нового года желаем.  

Над садом – ажурный шатер из 180 светодиодных гирлянд. На площади Ленина развернулась и праздничная торговля – всех желающих радушно приглашают согреться и полакомиться. Следом запустили и остальную праздничную иллюминацию в городе – в скверах появились новые скульптурные композиции. 25 декабря на главной площади откроется резиденция Деда Мороза.  

# Новый год # общество # Дед Мороз # Снегурочка # Фотофакт

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