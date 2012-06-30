3 июля 2012 в Гомеле. Афиша мероприятий

Пл. Труда

10.30 Торжественный митинг, церемония возложения цветов и венков к братской могиле советских воинов и подпольщиков. Выступление председателя Гомельского городского исполнительного комитета Пилипца В.И.

ул. Пролетарская – пл. Ленина

11.00 Прохождение воинских формирований. Праздничное молодежно-спортивное шествие, посвященное ХХХ летним Олимпийским играм

пл. Ленина

11.30 Праздничный концерт с участием мужского фольклорного ансамбля «Мурома» (г. Муром, РФ)

Сквер у памятника Кириллу Туровскому

10.00-15.00 Книжно-иллюстративная выставка Гомельской городской централизованной библиотечной системы

Сквер имени А. Громыко

11.30-15.00 Праздничная программа детских музыкальных школ и школ искусств г. Гомеля

Площадка у цирка

11.00 – 15.00 Праздничная программа общеобразовательных школ г.Гомеля

Гомельский парк (площадка у эстрады)

12.00 – 15.00 Детский праздник

Стадион «Центральный»

16.00 Концерт ВИА «Синяя Птица» Сергея Дроздова

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Проспект Космонавтов, 70

12.00 Легкоатлетический кросс среди детей и подростков на базе ДК «Гомсельмаш»

16.00-22.00 Детские аттракционы

17.00-19.30 Выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества учреждений образования и культуры «Беларусь – мая Радзiма»

18.00-21.00 Концертная программа с участием творческих коллективов и солистов Железнодорожного района города Гомеля «У далонях маей Беларусі»

Каскад озер микрорайона “Гомсельмаш”

21.00-21.30 Военно-историческая реконструкция «Я пришел к тебе, Днепр»

21.30-22.55 Концертная программа с приглашенными артистами Украины (Марьян Гаденко)

22.55-23.00 Республиканская акция «Споем гимн вместе!»

23.00 Фейерверк

Площадь у Дворца культуры ОАО «Гомельстекло» г.п.Костюковка

18.00 Концертная программа с участием творческих коллективов Дворца культуры ОАО «Гомельстекло»

19.00 Детская игровая площадка

20.00-22.00 Танцевально-развлекательная программа

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Микрорайон «Любенский»

«Жыві і квітней, Беларусь!» В программе:

18.00-23.00 Выставка этнографических музеев учреждений образования «Ад прадзедаў спакон вякоў…»

18.00-22.00 Музей Военной Славы под открытым небом (выставка экспозиций школьных музеев ВОв)

21.00-22.00 Показательные выступления кинологов, рукопашного боя

Показательные выступления спортивных школ

18.00-22.00 Выставка-летопись акции «Беларусь – земля славы ратной»

18.00-22.00 Фотовыставка «Беларусь – это мы»

18.00-20.00 Лего-стройка «Беларусь - руками детей»

18.00-22.55 Праздничный концерт лучших коллективов и исполнителей самодеятельного любительского творчества Советского района

22.55-23.00 Республиканская акция «Споем гимн вместе!»

23.00 Фейерверк

17.00-23.00 Работа аттракционов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Площадка у Ледового Дворца

« Славiм цябе, Беларусь» В программе:

16.00-18.00 Спортивно-игровая программа

17.00-19.30 Концерт творческих коллективов Центрального района г.Гомеля

19.30-20.30 Выступление коллективов ГУ «Городской центр культуры»

20.30-22.30 Развлекательная шоу-программа Гомельского городского радио 107,4 FM с участием группы «Да Винчи»

22.30-22.55 «Вiншуем Беларусь!»

22.55 Республиканская акция «Споем гимн вместе!»

23.00 Праздничный салют

НОВОБЕЛИЦКИЙ РАЙОН

Площадка у районного Дома культуры

15.00-20.00 Концерт-поздравление «Песню дарю я тебе, Беларусь!» с участием творческих коллективов предприятий, организаций, учреждений района

Зона отдыха «Пруды»

«Страна моя, тебя прекрасней нет!» В программе:

16.00–19.00 Выставка-показ редких автомобилей

16.00–20.00 Показательные выступления: байдарки, парусный спорт, прокат лодок и катамаранов населению

16.00– 20.00 Выставки народных ремёсел и декоративно-прикладного творчества предприятий района

16.00–19.00 Шоу в средневековом стиле «Рыцарские забавы»

16.00–19.00 Показательные выступления и катание всех желающих на лошадях

17.00–19.00 Детские игровые городки, развлекательные аттракционы

17.00–22.00 Музыкальный парад ВИА, молодёжных групп и солистов г. Гомеля «Живой звук»

22.00– 22.55 Концерт с участием арт-группы «Беларусы»

22.55 Республиканская акция «Споем гимн вместе!»

23.00 Праздничный фейерверк

Площадка у храма А.Невского

16.30 - 18.00 Турнир по молодёжному силовому экстриму

16.00–20.00 Выставки художественного творчества учащихся учреждений образования