3 июля 2012 в Гомеле. Афиша мероприятий

3 июля в Гомеле: праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия
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Пл. Труда
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10.30
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Торжественный митинг, церемония возложения цветов и венков к братской могиле советских воинов и подпольщиков.
Выступление председателя Гомельского городского исполнительного комитета Пилипца В.И.
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ул. Пролетарская – пл. Ленина
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11.00
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Прохождение воинских формирований.
Праздничное молодежно-спортивное шествие, посвященное ХХХ летним Олимпийским играм
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пл. Ленина
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11.30
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Праздничный концерт с участием мужского фольклорного ансамбля «Мурома» (г. Муром, РФ)
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Сквер у памятника Кириллу Туровскому
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10.00-15.00
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Книжно-иллюстративная выставка Гомельской городской централизованной библиотечной системы
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Сквер имени А. Громыко
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11.30-15.00
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Праздничная программа детских музыкальных школ и школ искусств г. Гомеля
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Площадка у цирка
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11.00 – 15.00
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Праздничная программа общеобразовательных школ г.Гомеля
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Гомельский парк (площадка у эстрады)
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12.00 – 15.00
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Детский праздник
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Стадион «Центральный»
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16.00
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Концерт ВИА «Синяя Птица» Сергея Дроздова
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
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Проспект Космонавтов, 70
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12.00
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Легкоатлетический кросс среди детей и подростков на базе ДК «Гомсельмаш»
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16.00-22.00
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Детские аттракционы
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17.00-19.30
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Выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества учреждений образования и культуры «Беларусь – мая Радзiма»
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18.00-21.00
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Концертная программа с участием творческих коллективов и солистов Железнодорожного района города Гомеля «У далонях маей Беларусі»
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Каскад озер микрорайона “Гомсельмаш”
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21.00-21.30
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Военно-историческая реконструкция «Я пришел к тебе, Днепр»
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21.30-22.55
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Концертная программа с приглашенными артистами Украины (Марьян Гаденко)
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22.55-23.00
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Республиканская акция «Споем гимн вместе!»
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23.00
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Фейерверк
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Площадь у Дворца культуры ОАО «Гомельстекло»
г.п.Костюковка
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18.00
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Концертная программа с участием творческих коллективов Дворца культуры ОАО «Гомельстекло»
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19.00
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Детская игровая площадка
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20.00-22.00
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Танцевально-развлекательная программа
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СОВЕТСКИЙ РАЙОН
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Микрорайон «Любенский»
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«Жыві і квітней, Беларусь!»
В программе:
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18.00-23.00
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Выставка этнографических музеев учреждений образования «Ад прадзедаў спакон вякоў…»
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18.00-22.00
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Музей Военной Славы под открытым небом (выставка экспозиций школьных музеев ВОв)
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21.00-22.00
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Показательные выступления кинологов, рукопашного боя
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Показательные выступления спортивных школ
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18.00-22.00
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Выставка-летопись акции «Беларусь – земля славы ратной»
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18.00-22.00
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Фотовыставка «Беларусь – это мы»
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18.00-20.00
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Лего-стройка «Беларусь - руками детей»
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18.00-22.55
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Праздничный концерт лучших коллективов и исполнителей самодеятельного любительского творчества Советского района
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22.55-23.00
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Республиканская акция «Споем гимн вместе!»
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23.00
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Фейерверк
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17.00-23.00
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Работа аттракционов
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
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Площадка у Ледового Дворца
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« Славiм цябе, Беларусь»
В программе:
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16.00-18.00
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Спортивно-игровая программа
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17.00-19.30
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Концерт творческих коллективов Центрального района г.Гомеля
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19.30-20.30
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Выступление коллективов ГУ «Городской центр культуры»
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20.30-22.30
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Развлекательная шоу-программа Гомельского городского радио 107,4 FM с участием группы «Да Винчи»
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22.30-22.55
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«Вiншуем Беларусь!»
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22.55
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Республиканская акция «Споем гимн вместе!»
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23.00
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Праздничный салют
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НОВОБЕЛИЦКИЙ РАЙОН
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Площадка у районного Дома культуры
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15.00-20.00
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Концерт-поздравление «Песню дарю я тебе, Беларусь!»
с участием творческих коллективов предприятий, организаций, учреждений района
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Зона отдыха «Пруды»
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«Страна моя, тебя прекрасней нет!»
В программе:
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16.00–19.00
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Выставка-показ редких автомобилей
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16.00–20.00
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Показательные выступления: байдарки, парусный спорт, прокат лодок и катамаранов населению
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16.00– 20.00
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Выставки народных ремёсел и декоративно-прикладного творчества предприятий района
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16.00–19.00
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Шоу в средневековом стиле «Рыцарские забавы»
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16.00–19.00
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Показательные выступления и катание всех желающих на лошадях
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17.00–19.00
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Детские игровые городки, развлекательные аттракционы
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17.00–22.00
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Музыкальный парад ВИА, молодёжных групп и солистов г. Гомеля «Живой звук»
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22.00– 22.55
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Концерт с участием арт-группы «Беларусы»
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22.55
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Республиканская акция «Споем гимн вместе!»
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23.00
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Праздничный фейерверк
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Площадка у храма А.Невского
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16.30 - 18.00
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Турнир по молодёжному силовому экстриму
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16.00–20.00
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Выставки художественного творчества учащихся учреждений образования
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17.00 – 18.30
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Турнир по пляжному волейболу среди предприятий