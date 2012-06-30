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3 июля 2012 в Гомеле. Афиша мероприятий

30 июня 2012 10:00
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3 июля в Гомеле: праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия

Пл. Труда

10.30

Торжественный митинг, церемония возложения цветов и венков к братской могиле советских воинов и подпольщиков.

Выступление председателя Гомельского городского исполнительного комитета Пилипца В.И.

ул. Пролетарская – пл. Ленина

11.00

Прохождение воинских формирований.

Праздничное молодежно-спортивное шествие, посвященное ХХХ летним Олимпийским играм

пл. Ленина

11.30

Праздничный концерт с участием мужского фольклорного ансамбля «Мурома» (г. Муром, РФ)

Сквер у памятника Кириллу Туровскому

10.00-15.00

Книжно-иллюстративная выставка Гомельской городской централизованной библиотечной системы

Сквер имени А. Громыко

11.30-15.00

Праздничная программа детских музыкальных школ и школ искусств г. Гомеля

Площадка у цирка

11.00 – 15.00

Праздничная программа общеобразовательных школ г.Гомеля

Гомельский парк (площадка у эстрады)

12.00 – 15.00

Детский праздник

Стадион «Центральный»

16.00

Концерт ВИА «Синяя Птица» Сергея Дроздова

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН 

Проспект Космонавтов, 70

12.00

Легкоатлетический кросс среди детей и подростков на базе ДК «Гомсельмаш»

16.00-22.00

Детские аттракционы

17.00-19.30

Выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества учреждений образования и культуры «Беларусь – мая Радзiма»

18.00-21.00

Концертная программа с участием творческих коллективов и солистов Железнодорожного района города Гомеля «У далонях маей Беларусі»

Каскад озер микрорайона “Гомсельмаш”

21.00-21.30

Военно-историческая реконструкция «Я пришел к тебе, Днепр»

21.30-22.55

Концертная программа с приглашенными артистами Украины (Марьян Гаденко)

22.55-23.00

Республиканская акция «Споем гимн вместе!»

23.00

Фейерверк

Площадь у Дворца культуры ОАО «Гомельстекло»

г.п.Костюковка

18.00

Концертная программа с участием творческих коллективов Дворца культуры ОАО «Гомельстекло»

19.00

Детская игровая площадка

20.00-22.00

Танцевально-развлекательная программа

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Микрорайон «Любенский»

 

«Жыві і квітней, Беларусь!»

В программе:

          18.00-23.00

 

Выставка этнографических музеев учреждений образования «Ад прадзедаў спакон вякоў…»

18.00-22.00

Музей Военной Славы под открытым небом (выставка экспозиций школьных музеев ВОв)

21.00-22.00

Показательные выступления кинологов, рукопашного боя

 

Показательные выступления спортивных школ

18.00-22.00

Выставка-летопись акции «Беларусь – земля славы ратной»

18.00-22.00

Фотовыставка «Беларусь – это мы»

18.00-20.00

Лего-стройка «Беларусь - руками детей»

18.00-22.55

Праздничный концерт лучших коллективов и исполнителей самодеятельного любительского творчества Советского района

22.55-23.00

Республиканская акция «Споем гимн вместе!»

23.00

Фейерверк

17.00-23.00

Работа аттракционов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Площадка у Ледового Дворца

 

« Славiм цябе, Беларусь»

В программе:

16.00-18.00

Спортивно-игровая программа

17.00-19.30

Концерт творческих коллективов Центрального района г.Гомеля

19.30-20.30

Выступление коллективов ГУ «Городской центр культуры»

20.30-22.30

Развлекательная шоу-программа Гомельского городского радио 107,4 FM с участием группы «Да Винчи»

22.30-22.55

«Вiншуем Беларусь!»

22.55

Республиканская акция «Споем гимн вместе!»

23.00

Праздничный салют

 

 

НОВОБЕЛИЦКИЙ РАЙОН 

Площадка у районного Дома культуры

15.00-20.00

Концерт-поздравление «Песню дарю я тебе, Беларусь!»

с участием творческих коллективов предприятий, организаций, учреждений района

Зона отдыха «Пруды»

 

 

«Страна моя, тебя прекрасней нет!»

 В программе:

16.00–19.00 

Выставка-показ редких автомобилей

16.00–20.00

Показательные выступления: байдарки, парусный спорт, прокат лодок и катамаранов населению

16.00– 20.00

Выставки народных ремёсел и декоративно-прикладного творчества предприятий района

16.00–19.00

Шоу в средневековом стиле «Рыцарские забавы»

16.00–19.00

Показательные выступления и катание всех желающих на лошадях

17.00–19.00 

Детские игровые городки, развлекательные аттракционы

17.00–22.00

Музыкальный парад ВИА, молодёжных групп и солистов г. Гомеля «Живой звук»

22.00– 22.55

Концерт с участием арт-группы «Беларусы»

22.55

Республиканская акция «Споем гимн вместе!»

23.00

Праздничный фейерверк

Площадка у храма А.Невского

16.30 - 18.00

Турнир по молодёжному силовому экстриму

16.00–20.00

Выставки художественного  творчества учащихся учреждений образования

17.00 – 18.30

Турнир по пляжному волейболу среди предприятий

 

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