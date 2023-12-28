В Несвижском замке создали целый снежный город. Как готовятся к Новому году в Минской области

Марафон добра «Наши дети» шагает по Минской области уже с 1995 года, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Марафон добра «Наши дети» шагает по Минской области уже с 1995 года, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Наводить уют и создавать атмосферу праздника решили во всех городах региона. И, кажется, нигде нет повтора. Сказочные деревья, фигуры ангелов и снеговики – Дзержинск уже преобразился и сияет яркими огнями.
Никто не остался без подарков. Посмотрите, какую новогоднюю программу подготовили в боровлянской школе – подробности.
Елена Климович, техник по озеленению Дзержинского ЖКХ:
У нас с прошлого года появилась традиция возле елки устанавливать фигуру в виде символа Нового года. Поэтому в этом году у нас Дракон, Кролика мы тоже не забыли. Как символ уходящего мы его оставили в этом году.
«По-взрослому, как СТВ». В белорусской школе создали свое телевидение и продюсерский центр – читайте далее.
Атмосферу решили создать не только в Дзержинске, необычно украсили и Несвижский замок. В 2023 году в декоре были применены новые идеи. Каждый зал украшен в определенной тематике. Например, бальный – самый светлый: все в белых тонах, у елки разместился импровизированный снежный город.
Виктория Лозинска, экскурсовод Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
В зале архива и библиотеки на оригинальной плитке XIX века среди фолиантов и бюстов древнегреческих философов и поэтов разместилась эта красавица. Под ней среди традиционных подарков в коробках лучший подарок – книга. Библиоелка в зале библиотеки.
Подробности в видео.